Онколог посоветовала казахстанцам внимательно следить за сообщениями Казгидромета

Ежегодно более чем у 3,5 тысяч казахстанцев выявляют рак легкого, из них умирает около 2 тысяч пациентов. Рак легкого является самой частой причиной смерти от злокачественных новообразований в Казахстане, это одно из быстроразвивающихся заболеваний. Причем, в течение одного года уходят из жизни 48,8% заболевших, 5-летняя выживаемость составляет всего 6,9%. В мире статистика не лучше - ежегодно рак легкого выявляют у 19,3 миллиона человек, из них ежегодно умирают больше половины. О ситуации с заболеваемостью раком легкого и доступностью лекарств для пациентов с этим заболеванием в Казахстане узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

По словам врачей, главные причины развития этого заболевания - курение (в том числе пассивное) и плохая экология. Также среди факторов риска - наследственность, ВИЧ-положительный статус, работа на вредных производствах, и возраст.

По данным Казгидромета, в 2022 году качество воздуха в 30 из 69 населенных пунктов Казахстана зафиксированы высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. Чаще всего в воздухе казахстанских городов находят мелкие пылевые частицы РМ 2,5, диоксид серы и оксид углерода. Международная фирма IQAir в ходе исследования выяснила, что по уровню концентрации мелких пылевых частиц РМ 2,5 в воздухе Казахстан занимает 40 место в мире (23 мкг на кубометр).

Особенно наглядно, чем мы дышим, можно увидеть зимой: если посмотреть сверху, над городами висит черная густая пелена. Эту картину можно наблюдать и летом.

Торакальный онколог, химиотерапевт КазНИИОР Рабига Кадырбаева отмечает, что сам по себе грязный воздух, конечно, является фактором риска.

"Раньше я была хирургом и когда делаешь операцию, легкие тех пациентов, которые живут в районах экологически чистых, не так загрязненных, например, в Туркестанской области, розовые, чистые, как на фотографиях. А легкие пациентов из центральных и восточных регионов нашей страны и из Алматы покрыты темным налетом, то есть, это вот такое влияние. И не обязательно они курильщики", - констатирует врач.

Защитить себя от вдыхания вредных веществ и, следовательно, уберечь себя от рака легкого, не так просто говорит врач.

"Что мы можем сделать? Обязательно следить с помощью приложений, и интернета за сообщениями Казгидромета о прогнозе качества воздуха, отслеживать данные об уровне загрязнения каждый день и в те дни, когда атмосфера особенно загрязнена, нужно носить маски. Это единственное чем мы сами можем себе помочь", - сказала Рабига Кадырбаева.

По словам специалистов рак легкого коварен тем, что выявить его на ранней стадии сложно. Чаще всего, в 72% случаев диагноз ставят тогда, когда болезнь перешла в тяжелые стадии. Причина этому – пока еще несовершенство медицинских технологий и методов диагностики. К тому же, в Казахстане пока не проводят тотальный скрининг на выявление рака легкого.

Рабига Кадырбаева объясняет, учитывая мировую практику, чтобы внедрить скрининг рака легких, должна быть доказана эффективность этого метода, в том числе с экономической точки зрения.

Тем не менее, в развитых странах на государственном уровне запустили обследования населения на рак легкого с помощью, так называемой низкодозной компьютерной томографии (НКТ).

"Этот метод не такой вредный, как обычная КТ, к тому же, с его помощью мы можем увидеть уже зарождающуюся раковую опухоль в легких, тогда как флюрография делается больше для выявления туберкулеза, но не рака легкого. В мире внедрили этот метод, в нашей стране пока только пилотные проекты. Мы провели скрининг с помощью НКТ в уязвимых регионах на востоке и севере страны, доказали, что метод работает, помогает в выявлении, теперь хотим внедрить его на государственном уровне для всей страны", - отметила Рабига Кадырбаева.

Скринингу, по планам, будут подлежать люди из группы риска: курильщики с длительным стажем, люди с профессиональными заболеваниями - это водители, работники заводов и вредных предприятий. К тому же, казахстанские онкологи уже проводят научные исследования по раннему выявлению рака легкого с помощью НКТ в Казахстане.

Завотделением дневного стационара химиотерапии в КазНИИОР Калдыгуль Смагулова добавила, что пилотный проект скрининга проведут в Павлодарской области, планируется большой охват с помощью обследования с помощью НКТ.

В Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями в Казахстане на 5 лет вошли все диагностические методы при всех раковых заболеваниях, в том числе современные молекулярные тестирования, очень важные для специалистов при выборе тактики лечения.

Тем не менее, врачи не могут пока сделать доступными абсолютно все методы исследования, поскольку самые современные из них – дорогие. Например, диагностика на ПЭТ-аппарате стоит около 300 тысяч тенге. Поэтому включить в программу скрининга такую проверку окажется слишком дорогим для системы. Поэтому ПЭТ-диагностику проводят только тем пациентам, у кого уже диагностировали рак или есть сложности диагностики.

"В Алматы есть уже три центра ПЭТ-диагностики, один открывается в Шымкенте, один есть в Семее и два центра в Астане. В этом году еще несколько центров должны быть открыты. ПЭТ - это плановое обследование, поэтому нет необходимости устанавливать оборудование в каждом населенном пункте, пациенты в плановом порядке записываются и проходят диагностику в ближайшем центре", - объяснила Рабига Кадырбаева.

Лекарственный "лаг"

В развитых странах продолжают выпускать новые лекарства, которые позволяют продлить жизнь пациентам с раком легкого, и недалек тот день, когда эта болезнь перестанет быть смертельной. Однако здесь для казахстанцев есть не очень хорошая новость, самые современные лекарства против рака в Казахстан попадают с большой задержкой.

Директор подразделения онкологии представительства крупной зарубежной фармкомпании в Казахстане Аян Сапарбеков рассказал, что сегодня в борьбе против рака используют лекарства, которые активизируют иммунный ответ организма, за счет чего достигается прогресс в лечении раковых опухолей. Например, самый современный иммуноонкологический препарат, применяемый при немелкоклеточном и мелкоклеточном раке легкого зарегистрирован в мире в 2020 году.

"В Казахстане сейчас он обширно недоступен для пациентов. Чтобы получить регистрацию препарата в нашей стране, ему нужно пройти периоды согласований и проверок. Только тогда он может попасть в список лекарств, закупаемых единым дистрибьютором для бесплатного лекарственного обеспечения пациентов. Это сложная система, здесь не все зависит от производителей и медицинского сообщества", - пояснил Сапарбеков.

Член наблюдательного совета единого дистрибьютора - "СК Фармация" Саида Таукелева подтвердила, что сегодня у пациентов в Казахстане не самый богатый выбор препаратов, который они могут получить бесплатно от государства.

"Чтобы расширить список и включить в него новые наименования лекарственных средств для ввоза, локализации, фармкомпании должны проходить сложную процедуру регистрации в Казахстане. Просто так ни один препарат не может попасть на рынок. Потом идет новая процедура для включения в список для закупа единым дистрибьютором. Эти процедуры отнимают очень много времени, но у медиков нет выбора, и им приходится назначать пациенту то, что есть в списке. А вдруг у человека побочные эффекты проявились? Но с этим приходится мириться, так как доступной альтернативы в стране нет. При этом в мире изо дня в день улучшаются методы лечения, появляются новые более эффективные препараты", - сказала Таукелева.

Впрочем, некоторые современные препараты все-таки начали попадать в Казахстан за счет фонда "Казахстан халкына" и отдельных проектов КазНИИОР с зарубежными фармпроизводителями. Но пока работа по расширению списка лекарств, доступных пациентам бесплатно по линии государства, продолжается, врачи рекомендуют беречь себя. Например, пить молоко.

"Тем, кто работает на вредных производствах, не зря выдают молоко, оно нейтрализует вредные вещества. У меня был пациент ядерный физик, ученый, и у он поделился со мной своей теорией, согласно которой в Алматы якобы есть места с повышенным уровнем радиации, в основном в южной части. Расчеты и научные обоснования он не показывал, поэтому мы это подтвердить или опровергнуть не можем. Но молоко лучше попить, главное, чтобы оно было натуральным", - советуте Калдыгуль Смагулова.

Рабига Кадырбаева порекомендовала тем, кто находится в группе риска, раз в год проходить НКТ, а тем, остальным же достаточно провериться на флюрографии. И, конечно же, избегать активного и пассивного курения, вести здоровый образ жизни.