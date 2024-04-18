Они планировали вывезти тело – Жанна Уразбахова о действиях Бишимбаева и Байжанова

В Астане продолжается судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова прокомментировала действия подсудимых в день смерти Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

После выступления в суде свидетеля Ерсултана Сарсенбаева адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова высказала своё мнение касательно действий Бишимбаева и Байжанова в день смерти Нукеновой.

"Вы на время обратили внимание? В 15.33 Байжанов разговаривает со свидетелем, который является врачом, который работает в больнице. Который ему прямо говорит, надо давление измерить, надо в скорую позвонить. В 15.33! В скорую звонок осуществляется только в 19.55. Спустя почти 4,5 часа. Что они делали всё это время. Если даже предположить, что Салтанат тогда была жива, что оказание квалифицированной медицинской помощи, что маловероятно, конечно, эксперт сказал, но возможно, хоть как-то облегчило бы её состояние. Она находилась в агоническом состоянии в это время. По сути она умирала. Вместо того, чтобы вызывать скорую, что они делают? Звонят ясновидящей, звонят своим знакомым врачам, которые им говорят, вызывай скорую. Но нет, они этого не делают. Просто они видят и дожидаются её смерти. Поэтому мы верим, что со стороны обвинения полностью доказано, что они ждали её смерти и, по сути, она умерла, они знали об этом, но ничего не делали", - сказала Уразбахова в кулуарах суда журналистам.

Адвокат отметила, что в этом деле много нюансов, которые прямо указывают на наличие плана у подсудимых.