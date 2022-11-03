"Они не стоят на месте и развиваются" - гость "2022" об интернет-мошенниках

Фото: BaigeNews.kz

Гостем проекта BaigeNews.kz "2022" стали старший оперуполномоченный по особо важным делам УКП ДП Астаны Олжас Майтканов и разработчик программного обеспечения для биометрической идентификации Артём Герасимов. Они рассказали о том, как работают интернет-мошенники и сколько подобных преступлений происходит в столице.

"За последние пять лет на территории Астаны зарегистрировано более девяти тысяч мошенников. С начала года совершенно более 3700 подоных преступлений. То есть динамика постоянно растет. Виды интернет-мошенничеств тоже изменяются, появляются новшества, меняются стратегии. Интернет-мошенники не стоят на месте", - отметил Майтканов.

По его словам, помимо обычного мошенничества встречаются и кражи биткоинов. И не смотря на то, что людей постоянно информируют о таких видах обмана, они все равно периодически попадаются на крючок злоумышленников.

"Сейчас они подкорректировали стратегию и стали звонить как сотрудники полиции. Все те же самые операции, но другой подход. Пока они ещё не ориентируются в наших городах, званиях полицейских, но это дело времени - если приспичит, то они подстроятся", - считает оперуполномоченный.

Полная версия беседы доступна по ссылке ниже.