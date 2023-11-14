"Она заговорила со мной на третий день": психолог ДЧС о трагедии в Аягозе и помощи спасателям

За 10 месяцев 2023 года подведомственные подразделения ДЧС области Абай спасли 472 человека, из которых 88 детей. Сотрудники ведомства осуществили 2 509 вызовов на аварийно-спасательные и неотложные работы. Спасатели и пожарные - люди, которые самоотверженно отдают свои силы во благо, сами порой нуждаются в помощи. Так, в прошлом году, в ходе степного пожара погиб сотрудник пожарной части Жарминского района, еще двое получили сильные ожоги. Но дело не только в увечьях. Речь ещё и о моральных нагрузках. За большим сердцем скрыты бытовые проблемы - кредиты, ипотека, нужда в жилье. Корреспондент BaigeNews.kz по области Абай решил выяснить, как спасают души самых отчаянных, как они приходят в ресурс после сложных выездов. И кому ещё помогает экстремальная психология.

За дверью - неизвестность

В 2023 году область Абай сотрясает информационное пространство Казахстана, да и всего мира, новостями о чрезвычайных происшествиях и стихийных бедствиях: лесные пожары, суициды, смерть на воде. Сейчас, когда установилась стабильно холодная погода, работы меньше не стало: весть о четырёх угоревших в собственном доме детях из города Аягоз шокировала всю страну.

Пресс-релизы с оперативной информацией говорят лишь о фактах и громких цифрах. Текст отражает видимую часть происшествия. А подтекст содержит в себе эмоции, чувства спасателей и пострадавших. Только они - не на виду. О них знают только участники событий и психологи, которые выезжают вместе с оперативными бригадами для оказания экстренной психологической помощи.

Вовремя оказанная содействие психолога может облегчить судьбу человека, она позволяет оставить тяжёлый багаж негативных чувств тут же, на месте происшествия, не забирая его с собой в жизнь.

Главный специалист-психолог, старший лейтенант гражданской защиты Дана Сембаева служит в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области Абай. Всего в региональном ДЧС работают три психолога. Они привлекаются к оказанию экстренной психологической помощи и сопровождению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС и происшествий.

Миссия её подразделения - создать для пожарных и спасателей максимально комфортную среду после тяжёлых смен, устроить в коллективе атмосферу сплочённости и слаженности, создать командный дух. Последнее необходимо для групповой работы во время выездов. Психологи учат коллег справляться со сложными чувствами, с сильными эмоциями. Например, если спасателю не удалось сохранить жизнь человека во время ЧП, он переживает утрату не меньше, чем родные погибшего.

"Работа спасателя и пожарного очень тяжёлая. Они также переживают из-за различных ЧС. Мы, психологи, оказываем им экстренную психологическую помощь во время службы и после неё. Ведётся работа с профессиональным выгоранием и контроль над психологическим благополучием", - пояснила Дана Сембаева.

Психологи сопровождают спасателей в ходе многих происшествий, особенно когда помощь нужна и сотрудникам, и жертвам бедствий. Например, Дана Сембаева стоит у заблокированной двери и разговаривает с нуждающимся в помощи, пока опытный сотрудник открывает замок.

Так же как все…

На примере одного непросто случая Дана Сембаева рассказала, как выглядит комбо работы со спасателями и потерпевшими.

30 сентября. Подвесной мост. Время 13.50. В оперативный спасательный отряд поступает сообщение о том, что на пилоне моста молодой мужчина пытается решиться на прыжок. Дана Алтаевна поехала на место вызова вместе с коллегами-спасателями. Сначала парни хотели взобраться на 99-метровый пилон с помощью лифта, который на тот момент не отзывался на кнопку вызова. В службе по благоустройству моста их уведомили, что добираться до вершины переправы на нём минут 20. Тогда спасатели решили взобраться своими силами. Это заняло намного меньше времени, позволило сэкономить драгоценные минуты, и даже секунды. Ребята успели снять молодого 28-летнего мужчину с петли.

"Я не жду, когда наши ребята снимут человека. Я работаю по рации в тот момент, когда идёт спасательная операция. Прошу говорить одновременно и с пострадавшим, и со мной. Это хорошо помогает. В последнем случае человек решился на суицид из-за проблем. С его слов он попал в ДТП, остался виноватым, тем самым подвёл семью. Он взобрался на мост, хотел прыгнуть, но сделать это сразу не хватило духу. Спасатели прибыли вовремя. Причём человек был совершенно трезвым и отдавал себе отчёт в том, что он делает", - рассказала Дана ранее неизвестные факты о последней очевидной попытке суицида в Семее.

Главная достопримечательность Семея - подвесной мост - в последние годы стала для отчаявшихся горожан местом публичного сведения счета с жизнью. Здесь устраивают попытки попрощаться с жизнью до десяти человек в год. Несколько из них удаётся отговорить от страшного намерения. Вот и на этот раз слаженная работа спасателей и психологов помогла предотвратить непоправимое.

Психолог остаётся ждать лучшего исхода на земле. Подниматься на возвышенности или спускаться вместе со спасателями под воду нельзя. Поэтому врачеватель душ держит связь с пострадавшими и спасателями эмоциональной и словесной нитью.

Переговариваясь по рации, психолог советует, как правильно подобрать слова, чтобы успокоить отчаявшегося. Как не спугнуть и помочь человеку осознать происходящее. Для спасателя или пожарного смерть – это не просто неотъемлемая часть работы. Они переживают минуты потери так же, как и остальные. Просто не показывают эмоций.

Незаметная поддержка

Евгений Одинцов - молодой, перспективный сотрудник. После срочной службы в Капчагае устроился работать в Оперативный спасательный отряд ДЧС области Абай. Третий год он спасает жизни земляков. Всего за три года он выработал собственный стиль работы, физическую и моральную дисциплину. Говорит, что спасателям, как и всем нормальным людям, не чужды страхи и опасения. И без правильного психологического настроя выйти на результат не просто.

"Физическая активность во время работы – это не так сложно, как кажется. Важнее настроиться морально. Если дома проблемы, или ты не достаточно натренирован, это может привести к ошибке. Самые сложные психологические моменты в работе связаны со спасением детей. Когда на тебя надеются родители, братья, сёстры, а ты из последних сил стараешься спасти их чадо. Под таким моральным давлением сложно работать. Особенно видеть отчаяние в их глазах", - делится собственным опытом Евгений.

После таких морально тяжёлых выездов спасателям и пожарным необходимо время, чтобы снова войти в ресурсное состояние. Одни принимают помощь психологов, другие предпочитают побыть в одиночестве. Но и здесь врачеватели душ не оставляют таких одиночек. Нужно быть рядом, чтобы проработать проблему и не дать ей превратиться в открытый гештальт.

"С суицидниками, например, нужно действовать быстро и аккуратно. В такой момент психологи хорошо помогают, отвлекают потенциальную жертву. Говорят и с нами, и с пострадавшими одновременно. И в момент, и после спасения. Я заметил, что в последнее время горожане стали чаще устраивать показательное самоубийство на мосту. Мода, что-ли, такая появилась. Если человек поднимается туда с твердым намерением свести счёты с жизнью, то он делает это ещё до приезда опергруппы. И тут все бессильны", - говорит Евгений Одинцов.

По личному опыту Евгения, моральный климат в коллективе играет значительную роль. Если коллеги хорошо коммуницируют, поддерживают, искренне интересуются делами друг друга, то результат работы однозначно положительный.

"Что немаловажно, психологические тренинги и беседы помогают нам бороться со страхами. Все мы люди. Например, есть у нас один опытный водолаз высшего класса, ныряет 15 лет. И всё равно перед очередным погружением в поиске утонувшего, особенно подо льдом, у него возникает чувство страха. Психологи прорабатывают и этот вопрос с нами", - рассказал о важности работы своих коллег Евгений Одинцов.

"Я была навязчивой".

Трагедия в Аягозе, которая произошла в День республики, стала для всей страны жестоким напоминанием о соблюдении правил противопожарной безопасности.

25 октября Дана Алтаевна приехала в дом, где задохнулись дымом четверо малышей. Родители не знали себя от горя. Её главной задачей было проработать ситуацию с морально истощёнными родными, особенно - с мамой семейства.

"Она молчала. Плакала и молчала. В морге падала в обморок. Я была с ней три дня, держала за руку, старалась поддержать. Я выходила из дома, чтобы только поесть. Понимаю, что моё поведение было навязчивым, но по-другому я не могла. Лишь на третий день она поговорила со мной. Я спросила, надолго ли она вышла в то роковое утро из дома, и она рассказала мне всю жизнь", - вспоминает октябрьское откровение Дана Алтаевна.

Каждое утро женщина вставала в пять часов утра. Подоив коров и накормив завтраком мужа, она отправлялась на рынок торговать молоком. Предварительно разбудила старшего 8-летнего сына. В тот день супруг - водитель скорой помощи - подвёз её по пути на работу. После реализации "молочки", женщина по привычному сценарию купила продукты и пошла домой.

Что именно произошло в то утро в небольшом домике, остаётся тайной. По словам Даны Алтаевны, по следам происшествия стало ясно – случай из разряда "Спички детям не игрушка". Причём после возникновения огня старшие дети пытались потушить огонь, стянули матрац с кровати, накрыли младшего братика покрывалом, чтобы тот не задохнулся. К сожалению, для маленьких детских лёгких достаточно 5-минутного пребывания в задымлённом помещении для неминуемой смерти.

В результате погибли все четверо. Причём никто из них не получил ожогов.

"Разумеется, родители винят себя в произошедшем. И очень важно в это время быть рядом, чтобы они не устроили расправу над собой. В момент, когда я узнала о случившемся в Аягозе и срочно выехала на место, у меня дома остался один мой 8-летний сын. Я отправила к нему родных. Этот факт удивил горевавшую женщину и помог мне морально сблизиться с ней", - рассказала Дана Алтаева.

Психологов встречают по-разному. Если в одних семьях к ним относятся лояльно, то в других откровенно сливают на них весь свой негатив. Шишки, предназначенные для руководства, летят именно на них.

Большую помощь оказывают психологи и по телефонам горячей линии: во время эвакуаций, перекрытия дорог.

В дни сильнейших июньских пожаров в Бородулихинском районе области Абай психологи по 12 часов в сутки были на связи с пострадавшими. Сначала эвакуированные жители задымлённых посёлков обрывали линии с вопросами о скорейшем возвращении домой. А затем наступило самое сложное - стали звонить родные погорельцев.

"Пожалуй, самый сложный разговор состоялся с мужем погибшей сотрудницы лесничества. Её супруг был в состоянии аффекта и мог совершить что угодно. Его мать часто звонила к нам и просила совета, что ей делать с сыном, который убивался от горя. Оказывается, в тот роковой день супруга подменила своего мужа и вышла вместо него на смену. Она не вернулась. Он винил себя в этом", - рассказала о сложном периоде Дана Сембаева.

Подсказки от Вселенной

Морально психологический климат в коллективе выясняется при помощи анонимного анкетирования. А ведущие способы работы со спасателями и пожарными - это тренинги, игры, беседы.

"Сначала я считал странными все эти игры, тренинги. Было смешно. Но они реально нам помогают. Появляется чувство уверенности, что позволяет действовать не задумываясь. А ещё это здорово влияет на нашу обстановку в коллективе. Работа спасателя и пожарного очень ответственная, все это знают. И от правильного распределения сил и быстрого реагирования зависит наш результат. Поэтому психологам так важно создавать хорошую обстановку в караулах. Наши сотрудницы хорошо с этим справляются", - оценил работу службы психологов Евгений Одинцов.

Дана Алтаевна применяет и странные, на первый взгляд, методы. Например, может "раскидать" парням карты. На краю её стола, на всеобщем обозрении - три колоды - карты таро, метафорическая колода и подсказки. Сначала коллектив считал эти методы женской забавой, и недоверчиво посматривал на смельчаков, которые подсели на этот потешный приём. А потом и сами стали приходить к Дане за подсказками Вселенной.

"Это один из способов работы с подсознанием. И он хорошо зарекомендовал себя в психологии. Некоторые сотрудники приходят ко мне с вопросами, а уходят одухотворённые и с верным ответом, которые они нашли в себе сами", - говорит Дана Сембаева.

В психологии подобные методы с использованием карт – это намёк на решение проблем, возможность посмотреть на ситуацию со стороны и "поднять на поверхность" нужную информации.

Спасатели и пожарные редко сами рассказывают о семейных проблемах. А ведь среди них есть те, кто буквально по уши в кредитах, кто-то снимает жильё на скромную зарплату. Такие жизненные данные незримо влияют на качество работы. Поэтому отслеживание психоэмоционального состояния личного состава – одна из главных задач психолога.

Психологическая служба ДЧС области Абай с нетерпением ждёт, когда в ведомстве оборудуют комнату психологической поддержки и релаксации для сотрудников. Согласно проекту, это помещение станет центром притяжения, и будет оснащено всем необходимым для качественного расслабления после морально тяжёлых выездов.