"Он не должен уподобляться пропагандистам и политологам" - Кошанов о высказываниях посла России в РК

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Спикер мажилиса прокомментировал Atameken business интервью посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, в котором дипломат заявил о русофобии в стране, передаёт BaigeNews.kz. Кошанов считает, что некоторые моменты в речи дипломата не соответствуют его статусу.

"Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, и мы его давно знаем, он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Это первое. Второе — ксенофобия, она есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств. И чтобы наши высказывания, высказывания политиков не наносили вред нашим двухсторонним отношениям", — сказал председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

На днях посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью одному из российских изданий заявил о радикальных националистах и русофобии в Казахстане.