"Он хороший парень": увольнение акима Павлодара прокомментировал глава региона

Глава региона Асаин Байханов прокомментировал уход акима Павлодара Ержана Иманзаипова. Аким области отметил, что причин для решения об освобождении от должности было несколько. В том числе слабая работа градоначальника. Получать обращения, касающиеся простых вопросов как благоустройство областного центра, Асаин Байханов за последние несколько месяцев меньше не стал, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году к ремонту дорог в Павлодаре приступили лишь в начале августа, при том, что сроки были запланированы на середину июня. Аким Павлодарской области отметил, что подобное затягивание сроков реализации важных проектов для города стало причиной жесткого решения.

"Там комплекс причин. Я же не могу все говорить. Он знает. Он хороший парень, он хорошо работал со мной всегда. Я уверен, что я найду ему достойное место, но быть акимом города — это тяжелая работа. Сам работал, знаю, непростая работа. И проявление любой какой-то слабости, мягкости выливается в такие вещи. Аким — это человек, который должен давать четкие поручения и не давать слабинку. Что подрядчикам, что монополистам, что сотрудникам. Если этого не делать, то получается хаос и анархия. К сожалению, это так. Я сам работал и в прошлом году мы дороги сделали еще летом, в июле мы закончили все дороги. Частный сектор даже закончили, как положено в июле месяце. Мелкие работы оставались", - прокомментировал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Асаин Байханов также отметил, что в работе градоначальника нужно налаживать взаимодействие подчиненных, а решать мелкие задачи сам аким не должен.

"Там просто нужна жесткая четкая работа постоянная 24 на 7. Обращения сыпятся. Я пришел когда акимом города мне за первый месяц тысяч 12 обращений поступило. Я ночами сидел разбирал. 85 процентов это мелкие вопросы, которыми не аким города должен заниматься. Не то что аким области. Например, обрезка деревьев, у кого-то лампочка не горит во дворе, у кого-то на детской площадке мусор не убирают, у кого-то два бака мусорных, надо третий. Условно говоря. Большинство вопросов должны отрабатываться на уровне отдела ЖКХ, на уровне сервиса предоставляющей компании. За последние несколько месяцев я вижу многократный рост ко мне поступающих обращений, причем именно такого характера, как обрезать деревья, убрать мусор, ну не задача это акима области, заниматься урнами или мусором", - отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Сегодня акима Павлодара Ержана Иманзаипова официально освободили от должности. Ранее Асаин Байханов поручил внести представление в Администрацию президента. В пресс-службе акимата области отметили, на данный момент временно исполнять обязанности градоначальника будет Кадиша Беготаева.