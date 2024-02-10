Оливковые деревья высажены в двух областях Казахстана

В Казахстане планируют выращивать оливки для экпорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК. Посадка первых саженцев оливковых деревьев произведена в двух областях страны.

По данным МИД, посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин посетил оливковые плантации в грузинском регионе Кахетия, саженцы которых планируется высаживать в нескольких областях Казахстана.

Президент Международного совета по оливкам Георгий Сванидзе ознакомил казахстанского дипломата с отраслью производства и переработки оливок в Грузии, а также рассказал о поэтапном процессе развития этой отрасли в Казахстане, в том числе при поддержке грузинских специалистов.

"В планах – посадка лучших сортов оливок, создание плантаций, запуск перерабатывающего завода, получение международного сертификата, необходимого для экспорта казахстанских оливок за рубеж. В настоящее время произведена экспериментальная посадка саженцев оливковых деревьев в Жетысуской и Мангистауской областях. Также в этом году планируется отправка грузинских саженцев в Туркестанскую область", — сообщает МИД РК.

Сванидзе отметил, что Грузия готова делиться знаниями, опытом и инновациями для выращивания оливок в Казахстане. Со своей стороны, он будет оказывать содействие в вопросе предоставления РК членства в Международном совете по оливкам – организации, которая контролирует 90% мировых доходов от оливкового масла и 74% торговли им.