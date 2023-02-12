Ольга Рыпакова официально завершила карьеру

Фото: Qazaq Athletics

Олимпийская чемпионка и многократный призер Олимпиады, отечественная легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом она сообщила на закрытии 10-го Чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении.

"Я благодарна своей стране! От президента и спортивных руководителей до своего самого юного болельщика только за одну единственную, но очень важную вещь – веру в меня. Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личность, как профессионального спортсмена", - цитирует спортсменку Qazaq Athletics.

За большой вклад в развитие отечественного спорта Премьер-Министр РК направил спортсменке благодарственное письмо.

"Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране последуют вашему примеру и продолжают традиции отечественной легкой атлетики. Уверен что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоалтетов на новые свершения. Выражаем огромную благодарность за вклад в развитие отечественного спорта. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!" - поблагодарил Алихан Смаилов.

В конце церемонии спортсменка пробежала круг почета перед болельщиками.