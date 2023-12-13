Окровавленную одежду участников декабрьских событий выставили в Алматы

Фотографии, вещи и документы из личных архивов участников декабрьских событий представили на выставке в Центральном государственном музее РК в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Церемонию открытия выставки и торжественное мероприятие ко Дню Независимости, организованное музеем, посетили общественные деятели и участники декабрьских событий.

В мероприятии приняли участие оркестр департамента полиции, курсанты Пограничной академии КНБ РК, учащиеся республиканской школы "Жас улан" имени Момышулы.

"Декабрьское восстание всколыхнуло весь казахский народ, активизировало рост национального самосознания казахов. Повсеместно усилилось движение за возрождение казахского языка, традиций и духовных ценностей казахского народа. Декабрьские события заметно усилили этнополитическое единение казахов как нации. Начался активный процесс, направленный на реализацию идеи самоопределения и независимости Казахстана", - отметил замдиректора Центрального государственного музея РК Сержан Саров.

Также на выставке представили книги, цель которых - объективное отражение хроники декабрьских восстаний.

Среди экспонатов - одежда народного артиста СССР Азербайжана Мамбетова со следами крови, свидетельствующая о его участии в декабрьских событиях.