Около трети казахстанцев с инвалидностью заочно прошли медосвидетельствование в 2023 году

В 2023 году медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности заочно прошли 76,4 тысячи казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы. По итогам 2023 года в рамках него было рассмотрено более 76,4 тысячи заявок – это 30,4% от общего числа людей с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

Отмечается, что для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счёт интеграции информационных систем.

Переход на заочное освидетельствование: