  • 5 Января, 13:25
  • BAIGENEWS

Около трети казахстанцев с инвалидностью заочно прошли медосвидетельствование в 2023 году

Сегодня, 11:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ghall.com.ua Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
140
Фото: ghall.com.ua

В 2023 году медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности заочно прошли 76,4 тысячи казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы. По итогам 2023 года в рамках него было рассмотрено более 76,4 тысячи заявок – это 30,4% от общего числа людей с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

Отмечается, что для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счёт интеграции информационных систем.

Переход на заочное освидетельствование:

  • устраняет административные и бюрократические барьеры;
  • обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
  • дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
  • исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

Самое читаемое

Наверх