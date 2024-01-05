Около трети казахстанцев с инвалидностью заочно прошли медосвидетельствование в 2023 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2023 году медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности заочно прошли 76,4 тысячи казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В Казахстане в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы. По итогам 2023 года в рамках него было рассмотрено более 76,4 тысячи заявок – это 30,4% от общего числа людей с инвалидностью, прошедших освидетельствование.
Отмечается, что для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счёт интеграции информационных систем.
Переход на заочное освидетельствование:
- устраняет административные и бюрократические барьеры;
- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
- исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.
Самое читаемое