Около двух тысяч нарушений выявили в "АрселорМиттал Темиртау" в 2022 году

Фото: BaigeNews.kz

Около двух тысяч нарушений выявили на "АрселорМиттал Темиртау" в 2022 году. Об этом сообщил председатель Комитета промышленной безопасности МЧС Ныгмеджан Макажанов на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"На "АрселорМиттал Темиртау, к сожалению, выявляется не по 170 нарушений, а за прошлый год было выявлено около двух тысяч нарушений требований в области промышленной безопасности. По результатам выявленных нарушений уполномоченным органом оформляются материалы, выдаются предписания, устанавливаются конкретные сроки по устранению данных нарушений. Юридическое лицо привлекается к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях", - сообщил он.

По его словам, уполномоченный орган держит на особом контроле ситуацию, связанную с компанией.

Он также отметил, что ситуация с промышленной безопасностью на этом объекте плачевная.

"Все выявляемые нарушения, все выданные предписания, все объекты, приостановленные по указанию уполномоченного органа, находятся на постоянном контроле" - заверил Макажанов.

Сроки устранения нарушений устанавливают в зависимости от величины и объёма выявленного нарушения.