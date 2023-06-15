Около 80 человек стали жертвами крупного кораблекрушения в Греции

Фото: EUROKINISSI

79 человек погибли в результате опрокидывания лодки у побережья Греции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на греческий телеканал ERT. Погибшие - мигранты из Северной Африки, планировавшие добраться до Европы.

Сообщается, что 104 человека спасены. Точное число пассажиров до сих пор не известно. По словам выживших, на борту могли находиться от 400 до 700 человек.

В районе крушения идет поисково-спасательная операция. Спасатели отмечают, что шансы найти значительное число выживших невелики. У поднятых из воды пассажиров не было спасательных жилетов.

ERT назвал кораблекрушение "самым смертоносным в Средиземном море".

К слову, всего с 2014 года почти 27 тысяч мигрантов погибли или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море.