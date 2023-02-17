Около 73 млн тенге отправили в Турцию казахстанские предприниматели

Фото: atameken.kz

Казахстанские предприниматели направили около 73 миллионов тенге пострадавшим при землетрясении в Турции, передает BaigeNews.kz. В рамках сбора гуманитарной помощи, объявленного на прошлой неделе НПП "Атамекен", бизнесом было собрано в фонд "Күшіміз бірлікте" и направлено порядка 72,7 миллиона тенге на расчетный счет, определенный посольством Турецкой Республики для благотворительных пожертвований в помощь пострадавшим.

"Также бизнес-сообщество направило в пострадавшие от стихийного бедствия регионы 130 наименований медоборудования, в том числе 60 механических тонометров, 40 костылей, 30 ходунков, более 50 палаток и юрта с печью, тепловые пушки и электрогенераторы, предметы одежды, из них около 280 единиц спецодежды, более 50 спальных предметов, в том числе порядка 20 спальных мешков, продукты питания и хозяйственные предметы", - сообщили в национальной палате предпринимателей "Атамекен".

По словам первого заместителя председателя правления НПП Максата Кикимова, при всех региональных палатах были созданы штабы по сбору гуманитарной помощи.

"Мы остаемся на постоянной связи с посольством Турции. Ежедневно в региональные палаты направляется список самых актуальных наименований, сформированный на основании ежедневной информации о потребности от посольства. Чтобы помощь была актуальна и своевременна, с бизнес-сообществом отрабатывается по продукции из списка посольства", - рассказал Максат Кикимов.

Также сотрудники региональных палат выступили волонтерами при отгрузке, собранной казахстанцами, помощи в Турцию. По состоянию на текущий момент, сохраняется высокая потребность в генераторах, палатках, одеялах и спальных мешках. Гуманитарная помощь, собранная в регионах, централизованно направляется в города, где есть официальные представительства Турции: в Астану, Алматы и Актау. Также часть собранной в поддержку пострадавшим продукции была отгружена волонтерами транспортно-логистических ассоциаций и предприятий также в качестве гуманитарной помощи.