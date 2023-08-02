Около 500 предприятий в Казахстане взяли шефство над 410 колледжами
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Более пяти тысяч педагогов прошли стажировку на базе шефствующих предприятий.
В рамках поручения главы государства министерством просвещения РК проведена работа по осуществлению шефства около 500 предприятий над 410 колледжами, передаёт Baigenews.kz.
Шефствующие предприятия вошли в состав попечительских и индустриальных советов, принимают участие в организации стажировки педагогов на базе предприятий, в оснащении колледжей лабораторным оборудованием, организовывают профессиональную и производственную практику для дальнейшего трудоустройства студентов.
Более 300 тысяч студентов охвачены профессиональной практикой, более пяти тысяч педагогов прошли стажировку на базе шефствующих предприятий. Колледжи при участии шефствующих предприятий обновили более четырёх тысяч образовательных программ.
Отмечается, что в этом году в организации технического и профессионального образования будет принято 10 тысяч студентов с обязательным трудоустройством по целевому государственному заказу.
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