Около 40 вузов предоставят скидки для обучения военнослужащих в Казахстане

Фото: ortcom.kz

Минобороны РК выступило с инициативой по предоставлению образовательных льгот для граждан, отслуживших в армии. Идею уже поддержали около 40 вузов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Подробно об этом рассказала советник министра обороны Айгуль Тулембаева.

По её словам, отслужившие парни могут без сдачи ЕНТ на платной основе в течение календарного года поступать во все вузы страны. Лица, показавшие высокие результаты в боевой подготовке, получат возможность обучиться в университете со 100-процентной скидкой, предоставляемой вузом. Бесплатно и без экзаменов отслужившие граждане смогут обучаться на военных кафедрах всех вузов Казахстана.

"Отслужив в армии, они становятся рядовыми запаса, а если хотят получить офицерское звание, то могут поступить на военную кафедру и получить лейтенанта запаса", - пояснила спикер.

Отслужившие в армии могут без экзаменов поступить в военные учебные заведения страны. Для получения льгот молодым людям достаточно собрать необходимые учебным заведениям документы и приложить к ним справку о прохождении срочной воинской службы (выдаётся в ЦОНах) и копию военного билета.