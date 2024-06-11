Около 4 тысяч сделок: cпрос на однушки резко возрос в Алматы

В мае в городе было зарегистрировано 3983 сделки купли-продажи однокомнатных квартир в многоквартирных домах, что на 87% больше, чем месяцем ранее, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АСПиР РК.

Общее число сделок приросло на 30%, и достигло 6427.

"Доля однушек в общих показателях, таким образом, возросла. В мае она составила 62%, достигнув рекорда во всей доступной статистике с февраля 2022-го. Если смотреть только на сделки с жильем в многоквартирных домах, то доля однушек, соответственно, становится еще выше, и достигает 67%. То есть две из трех проданных за прошлый месяц квартир были однокомнатными", - сообщали в кредитном бюро.

В Астане ситуация стабильная Доля однушек здесь другая, в мае она опустилась до 37% с апрельских 39%. При этом в абсолютном выражении и общее число сделок, и число сделок с однокомнатными квартирами в столице на минимуме с мая 2023 года.