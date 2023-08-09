Около 370 тысяч тонн бензина планируют перевезти в августе по Казахстану
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Около 370 тысяч тонн бензина планируется перевезти в августе по Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития.
"На сегодняшний день в движении по магистральной сети автомобильных дорог Казахстана находятся 1047 цистерн с бензином, из которых 341 цистерна с топливом марки АИ-95. Все нефтепродукты движутся с установленной скоростью под диспетчерским контролем. Следует отметить, что перевозка бензина осуществляется согласно заявленным грузоотправителем планам, соответственно перевозчик не может влиять на отгрузку того или иного вида топлива. На сегодня все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%", - рассказали в министерстве.
Так, план перевозки АИ-95 внутри Казахстана, по данным МИИР, на август составляет 369,7 тысяч тонн.
"За семь дней августа перевезено 102,6 тысячи тонн или 27% от месячного плана. Необходимо отметить, что на начало августа этого года план налива бензина составил: по Атыраускому НПЗ – 125 цистерн, из которых 21 цистерна бензина АИ-95; по Шымкентскому НПЗ – 102 цистерны, из которых ни одного вагона АИ-95; по Павлодарскому НПЗ – 80 цистерн, из которых всего 20 цистерн бензина АИ-95", - сообщили в ведомстве.
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