Около 150 трупов сайгаков обнаружили в ЗКО

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Причины гибели около 150 сайгаков выясняют специалисты санэпидслужбы в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, 19 мая около 18:00 на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района ЗКО группой Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек было обнаружено около 150 голов павших сайгаков.

"Из них 95 процентов сеголеток и 5 процентов самок. Трупы животных находились в радиусе 300 метров. Для отбора патматериалов, а также проб растений, почвы и воздуха, на место обнаружения направлены сотрудник резервата "Бөкейорда", представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района", — сообщили в минэкологии.

В ведомстве уточнили, что после выполнения необходимых процедур, павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром".

Напомним, ранее туши сайгаков в ЗКО были обнаружены в декабре прошлого года. Животные переходили реку Сарыозен по тонкому льду, провалились и замёрзли.

Между тем, в комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК посчитали, что после схода снежного покрова в Казахстане погибли свыше 650 сайгаков.