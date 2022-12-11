Около 20 сайгаков замёрзли в реке в ЗКО

Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появилось видео с замёрзшими в реке сайгаками, передаёт BaigeNews.kz.

Автор видео в Facebook Айболат Букенов написал, что оно снято между селами Коктерек и Жулдыз Казталовсокго района Западно-Казахстанской области. По неизвестным причинам около 20 голов сайгаков погибли и примерзли в реке.

Мужчина напомнил властям о том, что штраф для охотников за одного убитого сайгака составляет 4-5 миллионов тенге. Несколько человек уже осуждены за незаконный отстрел сайгаков. А ведь мёртвое животное на реке, которое никто не спешит убирать, может нанести гораздо больший ущерб, чем отстреляное.

Как сообщает портал "Мой город", сельчане опасаются, что весной туши животных могут стать источником опасных заболеваний.

Аким Казталовского района Рустем Зулкашев рассказал, что сайгаки действительно погибли в водоеме при переходе через реку.

"Лёд очень толстый. На месте сейчас работают сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома. До вечера, думаю, извлекут туши животных. После этого будет составлен акт и их утилизируют", — сообщил Рустем Зулкашев.

Аким пообещал, что туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб.