Лента новостей
- Теплотрасса восстановлена после аварии в Астане. В ЖК дали тепло 20:09 4
- Три дня на подключение к теплу оставшихся частных домов в Экибастузе дал специалистам аким области 19:31 120
- Около 20 сайгаков замёрзли в реке в ЗКО 19:08 191
- Аварию на теплосетях ликвидируют в Астане 18:34 334
- Штормовое предупреждение: сильный ветер и метель ожидаются в шести регионах страны 18:11 375
- Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку 17:39 311
- Это не Антарктида: обледеневший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полёта 17:12 339
- Новые технологии и пришельцы: индийский астролог предсказал будущее планеты 16:17 661
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 15:45 701
- Алгоритм действий для жителей во время ЧС разработают после аварии в Экибастузе 15:11 366
- Завершилась реставрация древнего городища Отырар 14:19 1009
- Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже 13:21 464
- Лучших охотников с беркутом, ястребом и соколом определили на "Қансонар-2022" в Зеренде 12:45 590
- Двухметровые сталактиты выросли в новостройках Костаная 12:18 330
- Надежда Морозова стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Калгари 11:39 458
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане немного снизилась 11:01 416
- Аким Астаны побеседовал с дольщиками 10:35 494
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 10:04 2058
- В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 09:15 498
- Франция одолела Англию на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 08:33 596
- Землетрясение произошло на территории Китая, в 282 километрах от Алматы 08:12 514
- Жуткая авария: Погиб человек в результате столкновения легковушки и фуры в Костанайской области 08:00 854
- В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 07:20 579
- Хабиб Нурмагомедов в Казахстане назвал главную проблему молодежи 06:48 1195
- Казахстанский фильм "Мукагали" на кинофестивале в Шотландии 05:06 592
- Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау 04:28 519
- Пастуха чудом спасли в буран при 30-градусном морозе в Абайской области 03:13 1309
- Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022 02:50 886
- В Актау третьи сутки разыскивают пропавшую женщину 01:49 2664
- "Нам не нужны лёгкие победы" - промоутер об итогах года в казахстанском боксе 00:30 590
- Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира 00:13 609
- На трассе Екатеринбург-Алматы закрыто движение 10.12.2022 473
- Из Казахстана запретили вывозить лесоматериалы 10.12.2022 660
- Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана 10.12.2022 627
- Годовалый ребёнок погиб в результате пожара в Павлодаре 10.12.2022 622
- Жизнь после ЧС: как будут компенсировать ущерб жителям Экибастуза 10.12.2022 574
- Казахстанские киберспортсмены стали чемпионами мира по PUBG Mobile на Бали 10.12.2022 1002
- NASA построит дороги на Луне за 57 миллионов долларов 10.12.2022 527
- В Семее восстановили работу теплоисточника 10.12.2022 745
- 18-летний житель Актобе сдавал несуществующие квартиры в Алматы 10.12.2022 699
- Вооружённый мужчина устроил стрельбу и взял заложников в Дрездене 10.12.2022 779
- В Экибастузе восстанавливают тепло и водоснабжение в частном секторе 10.12.2022 790
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1404
- Чемпионкой Азии по пауэрлифтингу стала врач из Астаны 10.12.2022 998
- Очередной тайник с оружием найден в Алматинской области 10.12.2022 773
- Похитителей крышек от канализационных люков сняли на видео в Астане 10.12.2022 799
- BBC рассказала истории переехавших в Казахстан россиян 10.12.2022 2702
- Жители 36 многоэтажек остались без тепла в Семее 10.12.2022 853
- Боксёры-профессионалы наделали шума на Чемпионате РК по боксу среди любителей 10.12.2022 2231
- Дворы нескольких домов подтопило в одном из районов Семея 10.12.2022 557
- Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой 10.12.2022 754
- Крупную партию марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области 10.12.2022 704
- Футбольный обозреватель умер при странных обстоятельствах во время ЧМ-2022 10.12.2022 1148
- "Доступный интернет" обсудили в Правительстве РК 10.12.2022 759
- Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике 10.12.2022 656
- За сутки 218 казахстанцев заразились коронавирусом и один пациент скончался 10.12.2022 1173
- Неблагоприятные метеоусловия спрогнозировали в 10 городах Казахстана и столице 10.12.2022 971
- "Цифровая версия себя": в WhatsApp появились 3D-аватары 10.12.2022 697
- Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022 в Катаре 10.12.2022 1020
- В Казахстане перенесли запуск новой ипотечной программы 10.12.2022 734
- Чиновницу из Костаная наказали за перелёты в Астану в личных целях в рабочее время 10.12.2022 3872
- Сервис HeadHunter обязали передавать данные пользователей ФСБ России 10.12.2022 676
- В Актобе найден водитель, который сбил подростка и скрылся 10.12.2022 747
- Питьевую воду в Актау будут давать на четыре часа в день 10.12.2022 638
- Работникам "АрселорМиттал Темиртау" с января повысят зарплату 10.12.2022 983
- Бразилия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 по футболу 10.12.2022 989
- "Равнодушным чиновникам не место на госслужбе" - аким ВКО об аварии в Риддере 10.12.2022 707
- Автомобиль наехал на торговый дом в Семее 09.12.2022 560
- Гитару основателя "Дос-Муқасана" продали за 11 миллионов тенге в Астане 09.12.2022 825
- Мужчины получают до 50% больше, чем женщины в странах ЦА - эксперт 09.12.2022 682
- Снежному барсу потребовалась помощь зоологов в Алматы 09.12.2022 960
- "Хоккеист не играет в кокпар" - о национальном виде спорта рассказал тренер из Мангыстау 09.12.2022 674
- Первая стипендиатка фонда Обамы из Казахстана о STEM для девочек и обучении в Колумбийском университете 09.12.2022 1166
- Январские события в ретроспективе: какие уроки мы вынесли 09.12.2022 972
- Акмолинец неоднократно насиловал родную дочь 09.12.2022 14149
- Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности 09.12.2022 664
- Два мешка с оружием нашли в Алматинской области 09.12.2022 871
- Казахстанки пробились в финал женского турнира ITF 09.12.2022 754
- Ёлка, салют и каток: как готовятся к Новому году в Караганде 09.12.2022 1483
- Что даст очередное продление моратория на проверки бизнеса - мнение экспертов 09.12.2022 757
Около 20 сайгаков замёрзли в реке в ЗКО
В социальных сетях появилось видео с замёрзшими в реке сайгаками, передаёт BaigeNews.kz.
Автор видео в Facebook Айболат Букенов написал, что оно снято между селами Коктерек и Жулдыз Казталовсокго района Западно-Казахстанской области. По неизвестным причинам около 20 голов сайгаков погибли и примерзли в реке.
Мужчина напомнил властям о том, что штраф для охотников за одного убитого сайгака составляет 4-5 миллионов тенге. Несколько человек уже осуждены за незаконный отстрел сайгаков. А ведь мёртвое животное на реке, которое никто не спешит убирать, может нанести гораздо больший ущерб, чем отстреляное.
Как сообщает портал "Мой город", сельчане опасаются, что весной туши животных могут стать источником опасных заболеваний.
Аким Казталовского района Рустем Зулкашев рассказал, что сайгаки действительно погибли в водоеме при переходе через реку.
"Лёд очень толстый. На месте сейчас работают сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома. До вечера, думаю, извлекут туши животных. После этого будет составлен акт и их утилизируют", — сообщил Рустем Зулкашев.
Аким пообещал, что туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб.
-
Trend news
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 10:04 2050
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1404
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 42946
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 943
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1647
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7708
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67135
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11134
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4147
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13533
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17731
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3650
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1355
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34138
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1768
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2585
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46085
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6838
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11232
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3078
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53909
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2286
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20540
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9157
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3430
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2301
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4842
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3811
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2716
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2586
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5422
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3060
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36756
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21057
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9385
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6422
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3540
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29221
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44817
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3549
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18774
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6249
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11012
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5525
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4619
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4532
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11538
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44033
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4501
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3997
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13784
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4840
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21396
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6361
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5477
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6602
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10789
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8997
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4911
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12638
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4463
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4535
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5447
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37178
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5327
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6684
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5156
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6274
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6400
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47579
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4822
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61446
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17152
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20910
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5905
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5835
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6828
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 7075
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 8379
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 16267
-
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 938
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 786
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 726
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1657
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1630
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1990
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2452
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2466
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2637
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2511
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2686
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3304
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3423
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3598
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3706
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3411
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3806
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3535
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3697
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3681
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3825
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4055
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3816
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4036
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4200
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4184
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4410
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4904
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5216
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4923
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5217
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5033
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5105
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5109
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4953
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5387
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5655
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5327
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23633
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5704
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5512
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5502
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10632
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6304
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15831
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13949
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13984
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14657
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13469
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17890
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14625
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16098
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17053
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16694
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14214
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14696
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33137
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15745
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18590
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14779
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15983
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16582
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17997
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16027
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18049
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17584
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18790
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18621
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35306
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19142
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20113
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19712
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20555
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20613
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30297
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20017
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27391
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38198
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21789
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29797