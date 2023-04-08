Более 650 трупов сайгаков обнаружили в Казахстане после зимы

Фото: комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

Более 650 трупов сайгаков обнаружили в Казахстане после схода снежного покрова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

Отмечается, что благодаря принятым государственным мерам в стране удалось восстановить численность сайгаков с 24 тысяч особей в 2003 году до 1,3 миллиона особей в 2022 году.

С ростом численности сайгаков увеличивается падёж самцов во время гона сайгаков (брачный период — ноябрь-декабрь), который может составлять в среднем от 15 до 30%. В то же время причиной гибели сайгаков часто являются различные природно-климатические условия, такие как джуты, из-за которых в зимний период от бескормицы происходит падёж сайгаков.

"На сегодняшний день обнаружены 124 мёртвые туши сайгаков (104 туши самцов, 20 туш самок) в Жанааркинском районе области Ұлытау, большинство из которых являются самцами, что указывает на естественный падёж после гона. Также после схода снежного покрова обнаруживаются туши сайгаков и в ЗКО в самой многочисленной Уральской популяции, так было обнаружено 526 туш сайгаков (456 самцов, 65 самок, пять сеголеток), где также большинство туш являются самцами, что также указывает на естественную гибель после гона", - отметили в ведомстве.

Для выявления причины гибели сайгаков отобраны патологические материалы от павших животных для дальнейшего исследования. После схода снежного покрова проводится очистка территорий, на которых обнаружены павшие сайгаки. В настоящее время обнаружено и утилизировано более 650 трупов сайгаков, сообщили в комитете.