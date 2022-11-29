Около 100 тысяч россиян остаются в Казахстане - Дуйсенова

Часть российских граждан, приехавших недавно в Казахстан, остаются пока здесь. Об этом в кулуарах правительства сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, передает BaigeNews.kz.

"По оперативным данным, которыми ежедневно обмениваются, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч. Около 100 тысяч россиян пока находятся здесь. Если говорить о трудовых мигрантах, то на сегодня, включая прошлые года около 22 тысяч человек находятся в Казахстане. Они работают и отчисляют пенсионные взносы", - сказала она.