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  • Около 100 тысяч евро пытались незаконно перевезти из Казахстана в Турцию
КНБ РК Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32
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Фото: КНБ РК

Около 100 тысяч евро пытались незаконно перевезти из Казахстана в Турцию

В международном пункте пропуска "Астана" пограничники и сотрудники таможенного поста"Астана-Ауежай" пресекли попытка незаконного провоза крупной партии незадекларированной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"В ходе пограничного контроля у одного из пассажиров авиарейса "Астана-Анталья"выявлены денежные средства в размере 92 855 евро, 28 750 рублей и 9 510 долларов США", — говорится с в сообщении. 

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам таможенного поста.

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Сегодня, 14:32
261
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