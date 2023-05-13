- Мошенники убедили акмолинца купить несуществующий мотоцикл 15:36 80
- Хоккеисты Казахстана и США стали самыми молодыми на чемпионате мира 15:07 166
- Около 100 тысяч евро пытались незаконно перевезти из Казахстана в Турцию 14:32 261
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 14:15 334
- Очередные нарушения нашли во время проверок в "Озенмунайгазе" 13:49 349
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13:42 402
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13:13 305
- Кульгинов встретился с жителями Павлодарской области 12:42 321
- Права беременных пациенток нарушали в 30 поликлиниках Актау 12:14 355
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 11:37 496
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли в заброшенном доме в Абайской области 11:21 606
- Кто сразится за золото ЧМ-23 по боксу в Ташкенте 10:58 548
- В Павлодаре вторые сутки не могут потушить городскую свалку 10:11 395
- "Евровидение"-2023: участники готовы к финалу 09:38 430
- Пропавшую двухлетнюю девочку нашли полицейские в Кокшетау 08:55 563
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 08:27 1547
- Более 600 компаний с российским капиталом открылись в ЗКО с 2022 года 07:40 529
- В ЗКО школьники учатся в здании акимата 06:55 490
- Полковник полиции через суд добился восстановления в должности 05:39 906
- В Алматы впервые за 50 лет проводят очистку дна озера Сайран 04:45 589
- В Уральске автоледи через суд добилась отмены штрафа 02:33 615
- Нового гендиректора Twitter представил Илон Маск 01:04 709
- На актюбинских торговцев повесили чужие долги по налогам 00:15 653
- Курьер на мопеде намеренно сбил полицейского в Алматы 12.05.2023 643
- Как китайские туристы могут обогатить казахстанцев 12.05.2023 673
- Заморозки, снег, град - погода на выходные в Казахстане 12.05.2023 630
- Возврат КСК и регулирование ОСИ: что спасет казахстанские многоэтажки 12.05.2023 1012
- Уникальную операцию провели нейрохирурги в Астане 12.05.2023 838
- О чем говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу 12.05.2023 631
- Токаев ответил, куда он хочет привести Казахстан 12.05.2023 868
- Карагандинка заявила, что муж заставлял её заниматься проституцией 12.05.2023 885
- Сэкономили 600 млн тенге: Антикор провёл мониторинг госзакупок в Акмолинской области 12.05.2023 604
- Доля молодежи NEET, которая не работает и не учится, выросла в Казахстане 12.05.2023 667
- Проверка ещё не начиналась - в аэропорту Астаны отрицают начало расследования АЗРК 12.05.2023 680
- 14-летнего школьника подозревают в лжетерроризме в Павлодаре 12.05.2023 653
- Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области 12.05.2023 693
- Террасу ресторана в центре Алматы снесли по решению суда 12.05.2023 853
- Выплаты детям из Нацфонда: стали известны некоторые условия 12.05.2023 791
- Майор полиции осуждён и лишён звания за получение взятки в СКО 12.05.2023 846
- Казахстанским фермерам теперь доступно удешёвленное топливо 12.05.2023 593
- Акция "Ночь музеев" пройдёт в Астане 12.05.2023 683
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 620
- Задержана руководитель управления культуры Алматинской области 12.05.2023 779
- С закрытием программы ArtSport выросла подростковая преступность - Аружан Саин 12.05.2023 822
- Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане 12.05.2023 672
- КНБ будет устанавливать размер вознаграждения за информацию о террористах 12.05.2023 763
- Потребительский подход к госденьгам - в Киноцентре ответили на жалобы продюсеров 12.05.2023 736
- Перевести статьи о насилии в семье в разряд публичных обвинений потребовали правозащитники 12.05.2023 633
- В Актау запустили крупный газопровод высокого давления 12.05.2023 716
- Зарплаты IT-шников в Казахстане выросли более чем на 300 тысяч тенге за год 12.05.2023 653
- Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 12.05.2023 872
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 1026
- Хранить деньги на депозите минимум 3 месяца - Отбасы банк меняет условия ипотеки 12.05.2023 1245
- Президент назначил и уволил ряд судей в регионах 12.05.2023 696
- Китайский телеканал покажет интервью с Токаевым 12.05.2023 769
- Фейк о лишении права детей-инвалидов на лечение опровергли в Минздраве 12.05.2023 785
- В Астане снимают кричащие вывески и наружную рекламу 12.05.2023 939
- Филиалы 9 мировых вузов откроют в Казахстане до 2029 года 12.05.2023 676
- Восьмилетнего ребёнка на самокате сбила машина в Балхаше 12.05.2023 657
- Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области 12.05.2023 797
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1002
- Учиться и работать смогут казахстанские студенты 1 и 2 курсов колледжей 12.05.2023 696
- Казахстанцы активно избавляются от российских рублей 12.05.2023 680
- В Казахстане зафиксировали рекордный рост цен на бензин 12.05.2023 684
- Назначен председатель комитета миграционной службы МВД 12.05.2023 716
- Заводы, рынки, элитные участки. Список возвращённых государству богатств озвучила Генпрокуратура 12.05.2023 1057
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1006
- "Врач больше времени проводит за компьютером, а не с пациентом" - сенатор о необходимости цифровизации 12.05.2023 1164
- Крупную партию наркотиков из США пытались ввезти в Казахстан 12.05.2023 706
- Более 300 тысяч медсестёр отмечают свой профессиональный праздник в Казахстане 12.05.2023 1246
- Тогызкумалак или байга: какие национальные игры казахстанцы любят больше всего 12.05.2023 1054
- Антитеррористические учения проведут во всех школах Казахстана 12 мая 12.05.2023 852
- Массовая драка среди подростков произошла в Петропавловске 12.05.2023 794
- Ещё один вид пособий можно оформить через банковское приложение 12.05.2023 804
- Это стоит знать: как оформить и получить декретные выплаты в Казахстане 12.05.2023 817
- Средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности — премьер 12.05.2023 717
- Гонщик "Астаны" финишировал в топ-10 шестого этапа "Джиро д’Италия" 12.05.2023 698
- Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter 12.05.2023 898
- Имамы вышли на татами в Шахтинске 12.05.2023 766
- Сборная Казахстана по хоккею досрочно "стала" последней на ЧМ-2023 12.05.2023 948
Сегодня, 14:32
261
261Фото: КНБ РК
Около 100 тысяч евро пытались незаконно перевезти из Казахстана в Турцию
В международном пункте пропуска "Астана" пограничники и сотрудники таможенного поста"Астана-Ауежай" пресекли попытка незаконного провоза крупной партии незадекларированной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"В ходе пограничного контроля у одного из пассажиров авиарейса "Астана-Анталья"выявлены денежные средства в размере 92 855 евро, 28 750 рублей и 9 510 долларов США", — говорится с в сообщении.
Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам таможенного поста.
Поделитесь:
-
Trend news
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 14:15 301
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 11:37 491
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 1024
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1000
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1002
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1062
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1547
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1193
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1310
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1747
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1198
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1361
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1279
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 1865
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1281
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1424
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1292
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 20785
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1457
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1717
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12004
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1386
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2301
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2015
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2369
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2104
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9343
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2090
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1946
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2988
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2726
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1899
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1717
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1774
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2159
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2308
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1878
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2710
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3077
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2189
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2472
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2462
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2598
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3087
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18543
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3458
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2412
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2554
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2809
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2721
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2343
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5456
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2255
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2385
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 13668
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2713
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2357
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2498
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2476
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3656
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4515
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3118
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2446
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3200
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2889
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4447
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3514
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2783
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8237
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4624
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2959
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2691
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 32129
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 4388
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3615
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3869
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7705
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3558
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 3040
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2969
-
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13:13 299
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 616
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1621
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1470
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1375
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1531
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1566
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1488
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1508
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2587
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1607
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1752
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2110
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1884
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2089
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1735
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2293
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1920
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2242
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1917
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2001
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3458
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2309
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2500
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2786
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3129
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3092
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3595
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3963
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3452
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3700
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3785
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3982
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3904
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3818
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4012
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4294
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4238
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5793
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4870
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5216
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5223
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5916
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5061
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4827
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5141
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8362
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5501
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5375
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4898
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5291
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4706
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4965
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5256
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5973
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5042
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5025
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5240
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4828
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5881
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4704
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5269
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5892
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5427
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4959
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5397
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5352
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5063
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5354
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5731
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6200
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5970
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5160
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5984
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5522
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5995
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5377
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5358
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5265
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5307