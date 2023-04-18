Около 100 фактов использования поддельных документов иностранцами выявил КНБ

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О результатах работы Пограничной службы сообщили в Комитете национальной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Так, с начала 2023 года выявлено 99 фактов использования поддельных и чужих документов казахстанцами, а также гражданами Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана и России. Установлено 138 лиц, имеющих двойное гражданство.

В пограничном пространстве задержано 4 238 нарушителей режима границы, предотвращено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 1,9 миллиарда тенге.

Пресечено 66 попыток провоза оружия и боеприпасов. Нейтрализовано четыре канала незаконной миграции, задержано шесть лиц, причастных к данной преступной деятельности.

В отношении задержанных правонарушителей приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.