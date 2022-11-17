Океан возможностей и опасности: как защитить детей в Интернете

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Как защитить детей от опасности в Интернете, рассказала на международной научной конференции "Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана" тренер Зарина Джумагулова, передаёт BaigeNews.kz.

По словам эксперта, Интернет — огромное поле деятельности для нарушителей уголовного кодекса. Дети видят в этом пространстве океан возможностей и свободы и не задумываются о том, насколько общение и новые знакомства могут быть опасны для них.

В мае-июне среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста (всего 2008 человек) провели опрос. Он выявил, что заявки на добавление в друзья от незнакомых людей получают в соцсетях большинство детей (79 процентов). В 23 процентах случаев - это заявки от взрослых, чаще всего с этим сталкиваются в группе детей 7-10 лет. Почти каждый второй ребёнок (49 процентов) знакомится с новыми людьми в соцсетях, и больше трети из них (36 процентов) потом встречаются в реальности.

"Угрозой детской безопасности при общении онлайн является такой способ развращения как вымогательство интимных фото и видео. Хотя термин "детская порнография" по-прежнему широко используется общественностью и правоохранительными органами, правильнее было бы использовать другой: материалы, свидетельствующие о сексуальном насилии над детьми (МСНД). Они очень быстро распространяются в Интернете. Их количество с каждым годом растёт. Только в 2021 году онлайн-платформы сообщили Национальному центру пропавших и эксплуатируемых детей CyberTipline о более чем 29 миллионах сообщений о подозрениях в сексуальной эксплуатации детей, включавших около 85 миллионов изображений и видео МСНД", - сказала тренер по детской безопасности.

Исследования Центра по изучению преступлений против детей показали, что большинство тех, кто владеет и распространяет МСНД, совершают половые преступления против несовершеннолетних.

Согласно отчету международной организации ECPAT, целью которой является борьба с сексуальной эксплуатацией детей, за 2018 год:

- 56,2 процента изображенных в МСНД были детьми препубертатного возраста;

- 25,4 процента были детьми половозрелого возраста;

- 4,3 процента - младенцы и дети ясельного возраста;

- 14,1 процента случаев - участие детей разных возрастных категорий. Чем младше жертва, тем серьёзнее может быть жестокое обращение;

- 84,2 процента видео и изображений содержали грубое насилие над жертвой.

"В 2021 году обнаружено 252 194 интернет-ресурсов, содержащих или рекламирующих МСНД, что на 64 процента больше, чем в 2020-м. В Казахстане в прошлом году не зарегистрировано ни одного преступления по статье 312 УК РК - "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера". К сожалению, в стране ещё не отлажена системная защита прав детей и многие преступления остаются безнаказанными", - отметила Джумааагулова.

Для того, чтобы оградить детей от преследования, домогательств, вовлечения в сексуальные контакты, производство МСНД, насилия и самоубийств, она предложила предпринять следующие меры:

1. Системное просвещение детей и подростков об опасностях со стороны преступников, "специализирующихся" на несовершеннолетних.

2. Обязательная проверка правоохранительными органами всех электронных устройств, принадлежащих либо находящихся в доступе подозреваемых в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

3. Введение понятия МСНД в законодательство. Ужесточение наказания за производство, хранение, распространение МСНД.

4. Качественное информирование родителей об опасном времяпровождении детей в интернете.

5. Создание подразделение МВД по выявлению противоправного контента в интернете с участием несовершеннолетних граждан Казахстана.

6. Создание ресурсных центров для обучения и супервизии сотрудников разных сфер деятельности по выявлению, профилактики преступлений против половой неприкосновенности детей.

7. Создание реабилитационных центров для детей, пострадавших от всех видов насилия для оказания консультационной, психологической и юридической помощи.