Охотничье угодье площадью 4,4 тысяч гектаров вернули государству в Туркестанской области

Прокуратурой Туркестанской области приняты меры по возврату в государственную собственность охотничьего угодья площадью 4 400 гектаров, принадлежащего недобросовестному лесопользователю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Установлено, что 13.12.2019 года акиматом области вынесено постановление о предоставлении земель для ведения охотничьего хозяйства.

"На основании данного акта Управлением природных ресурсов и АО "Авиакомпания SCAT" заключен договор аренды охотничьего угодья (площадью 4 400 Га) на 20 лет. В соответствии с пунктом 3 договора пользователь обязан своевременно вносить плату за землю в порядке, установленном налоговым законодательством (подпункт 3 пункта 3 статьи 588 Налогового кодекса). Однако, АО "Авиакомпания SCAT" с момента заключения договора не осуществляло налоговые отчисления в бюджет за пользование земельным участком", - говорится в сообщении.

На основании акта прокурорского реагирования вышеуказанным Управлением издан приказ и приняты меры по возврату угодья в собственность государства путем расторжения договора.