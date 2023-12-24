Огромный город под водой обнаружили у берегов Австралии

Археологии из Австралии обнаружили у берегов континента огромный затопленный город. Как выяснилось, в нем проживали сотни тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Австрийская "Атлантида" когда-то существовала на территории, которая сейчас стала северо-западным австралийским шельфом. Считается, что именно там материк Сахул оторвался от древнего суперконтинента Гондвана, сформировав свою уникальную экосистему.

Материк первоначально объединял Антарктиду, Австралию, Тасманию и Новую Гвинею, но затем постепенно он стал уходить под воду. Остатки затонувшего города хорошо сохранились, на дне ученые обнаружили различные артефакты. Исследователи планируют тщательно изучить историю развития обнаруженной цивилизации.

Активизация подводной археологии в стране может помочь понять, как ранняя миграция и климатические изменения повлияли на людей, говорится в исследовании, опубликованном на портале ScienceDirect.