Огромную опухоль на лице удалили мужчине в Алматы

Сложнейшую операцию провели 60-летнему пациенту онкологи в Алматы. В больницу обратился мужчина с огромным новообразованием на лице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Пациенту выполнили все диагностические исследования, в том числе и гистологию. В результате выставлен диагноз: рак кожи лица слева 4 стадии. Распад. Болевой синдром. Опухоль была настолько большая, что занимала всю левую часть лица, проросла на верхнюю губу и нос, деформировала их. Пациент не мог дышать носом.

Мужчина рассказал, что шишка беспокоила его с 2018 года. В последние месяцы опухоль начала бурно расти, кровоточила. К врачам алматинец не обращался из-за страха. Лишь когда появились невыносимые боли, пришёл в онкологический центр.

Врачи провели уникальную операцию: "Широкое иссечение опухоли кожи левой половины лица, носа с резекцией верхней губы с пластикой послеоперационного дефекта комбинированным лоскутом с применением кожно-мышечным субментальным, щечным и со лба".

Вмешательство требовало ювелирной точности. После удаления опухоли образовался огромный дефект лица.

"Для восстановления дефекта решено взять лоскуты с трёх мест. Для восстановления кожи лица выкроен кожно-мышечный лоскут из подбородочной области, для восстановления верхней губы - кожно-фасциальный лоскут щечной области слева, для носа - лоскут со лба. Таким образом мы восстановили удаленную часть лица", - рассказал онкохирург Саттар Аппазов.

Операция длилась пять часов и прошла успешно, на десятые сутки пациента выписали.