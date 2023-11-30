Ограничить использование телефонов во время уроков предлагают в Казахстане

В Мажилисе представлен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества". В рамках документа предлагается ограничить использование телефонов во время уроков, передаёт BaigeNews.kz.

"Еще одна проблема, возникшая у учителей - отсутствие четких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий и его расшифровке. В связи с этим в проекте предусмотрена специальная норма об ограничении использования мобильных телефонов во время занятий", - сказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Помимо этого, в рамках закона рассматриваются нормы, касающиеся обеспечения безопасности детей и защиты их прав.

"В последнее время наблюдается тенденция роста фактов обрушения кровли школ. Поэтому мы считаем очень важным ввести контроль за состоянием зданий организаций образования, функционирующих на протяжении долгих лет. Законопроектом была предложена норма о обязательной проверке каждые пять лет зданий школ, детских садов и колледжей, эксплуатируемых более 30 лет, на предмет их аварийности. Еще одна проблема - выпадение маленьких детей из окон. К сожалению, за последние два года сотни детей выпали из окон. В этой связи законопроектом устанавливается требование о необходимости обеспечения оконных проемов специальными механизмами безопасности или замками", - сказал депутат.

Также в законопроекте рассматриваются проблемы застройки многоэтажными домами. При планировании строительства многоэтажек не всегда учитывается нагрузка на близлежащие соцобъекты, отметили в мажилисе.

"В результате после введения их в эксплуатацию мы не можем обеспечить доступность жителей к школам и детским садам. Это проблема особо актуальна в мегаполисах. Из-за этого недочета большая нагрузка приходиться на уже функционирующие школы, которые вынуждены переходит на трехсменное обучение, приноситься ущерб здоровью детей, а если же хотят построить новую школу, уже нет свободного земельного участка на этой территории. В связи с этим в законопроект вводится новое законодательное требование. Теперь будет запрещено строить многоэтажные жилые дома без учета строительства школ, детского сада и больницы", - сказал Аймагамбетов.

Также предлагается норма по внедрению нового института наставничества для детей-сирот и специальная норма по поддержке и реабилитации детей с девиантным поведением, состоящих на учете в полиции. Законопроектом предложено обеспечить таких учащихся занятиями в различных кружках и секциях в проактивном формате, то есть без необходимости личного обращения.

Помимо этого предложена норма по недопущению распространения религиозной и иной вредной информации в организациях образования.