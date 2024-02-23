Ограничено движение транспорта по 20 республиканским трассам

По состоянию на час ночи 23 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта на 20 автодорогах республиканского значения в 7 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Абайская область – 3 автодороги общей протяженностью 153 км (в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области)

"Алматы-Усть-Каменогорск" - с.Калбатау-гр.Восточно-Казахстанской обл. "Усть-Каменогорск-Семей" - гр.Восточно-Казахстанской обл.-г.Семей "Омск-Майкапчагай" - с.Бугаз-гр.Восточно-Казахстанской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Акмолинская область – 1 автодорога общей протяженностью 28 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области)

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" - гр.Костанайской обл.-п.Сурган (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Актюбинская область – 1 автодорога общей протяженностью 145 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области)

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" - с.Т.Жургенева-гр.Костанайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1238 км (понижение температуры воздуха до - 45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин)

По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

2."Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи" - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи. (для всех видов автотранспорта)

Костанайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1141 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области, понижение температуры воздуха до - 35°С)

"Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов) "Екатеринбург-Алматы" - п.Карабалык-г.Костанай, г.Тобыл-гр.СевероКазахстанской обл. "Мамлютка-Костанай" - гр.Северо-Казахстанской обл.- г.Тобыл

4."Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" - граница Актюбинской обл.- Костанай

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" - г.Тобыл-гр.Акмолинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 59 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области)

"Екатеринбург-Алматы" - гр.Костанайской обл.-с.Токсан Би "Мамлютка-Костанай" - с.Макарьевка- гр.Костанайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры воздуха)

"Жезказган-Петропавловск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл. (для всех видов).

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 316 единиц техники и 382 человек.