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  • Ограничения на вывоз бычков и баранчиков ввели в Казахстане
eldala.kz Сегодня, 12:15
274
Сегодня, 12:15
274
Фото: eldala.kz

Ограничения на вывоз бычков и баранчиков ввели в Казахстане

В Казахстане на три месяца вводятся ограничения на вывоз бычков и баранчиков, передаёт BaigeNews.kz.

Из страны можно будет вывести 60 000 бычков и 120 000 баранчиков согласно правилам распределения количественных ограничений.

Документ вводится в действие с 1 января 2023 года и действует до 1 марта 2023 года.

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#Казахстан #вывоз #бараны
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:15
274
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