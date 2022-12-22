Ограничения на вывоз бычков и баранчиков ввели в Казахстане

Фото: eldala.kz

В Казахстане на три месяца вводятся ограничения на вывоз бычков и баранчиков, передаёт BaigeNews.kz.

Из страны можно будет вывести 60 000 бычков и 120 000 баранчиков согласно правилам распределения количественных ограничений.

Документ вводится в действие с 1 января 2023 года и действует до 1 марта 2023 года.