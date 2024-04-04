Ограничения на дорогах сохраняются в трёх областях Казахстана

Дорожники предупредили об ограничениях на автодорогах республиканского значения в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничение движения распространяется на 4 автодорог республиканского значения в 3 областях (Актобе, Костанай, Павлодар) на протяженности 221 км.

"По состоянию на 4 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 5 участках общей протяженностью 860 метров в 2 областях (Костанай, Караганды)", - говорится в сообщении.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 284 единиц техники и 301 человек.