Ограничения на дорогах сохраняются в четырёх областях Казахстана

Дорожники предупредили об ограничениях на автодорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничение движения распространяется на 4 автодорог республиканского значения в 4 областях (Актобе, Караганды, Костанай, Павлодар) на протяженности 196 км.

"По состоянию на 3 апреля 2024 года в 08:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 2 участках общей протяженностью 109 метров в 2 областях (Акмола, Костанай)", - говорится в сообщении.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 283 единиц техники и 319 человек.