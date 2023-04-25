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Ограничения из-за бруцеллёза ввели в Костанайской области и СКО
Ограничительные мероприятия по бруцеллёзу введены в трёх районах Костанайской области и одном районе в Северо-Казахстанской области. Инфекцию выявили в фермерских хозяйствах и частном подворье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В Костанайской области заболело порядка 400 голов крупного рогатого скота.
В очагах заражения работают республиканские противоэпизоотические отряды. Они дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования.
Проверяют на бруцеллёз лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков.
В посёлке Сатай выявили 41 случай заболевания у коров. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллёз, отправляют на санитарный убой.
Ограничения на фермах и в населённых пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.
"Запрещён вывоз, ввоз животных, продукции, сырья животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллёз будут сняты ограничительные мероприятия", - сообщила замглавы Управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.
Очаги заболевания бруцеллёзом обнаружили также в пяти районах СКО, почти у 60 голов крупного рогатого скота.
Больных коров отправили на убой. Их владельцам выплатили компенсации.
В селе Байсал Кызылжарского района введены ограничительные меры. Оттуда временно запрещён вывоз животных и мясо-молочной продукции.
Ветеринары продолжают профилактические мероприятия. Провели диагностическое исследование почти 300 тысяч голов скота.
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