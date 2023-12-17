Ограничения движения транспорта из-за непогоды ввели в двух областях Казахстана
Сегодня, 13:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
150Фото: pixabay.com
В связи с ухудшением погодных условий: понижением температуры воздуха, обильным выпадением осадков, метелью, сильным ветром и плохой видимостью введено ограничение движения транспорта, которое действует на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях, передаёт BaigeNews.kz.
По данным национального оператора "КазАвтоЖол", дороги закрыты в Жамбылской области и Жетысу на следующих участках:
- 95 км трассы "Алматы-Ташкент-Термез", участок от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай) в Жамбылской области;
- 100 км трассы "Ушарал-Достык", участок трассы от станции Коктума до станции Достык.
Отмечается, что ограничение действует для всех видов транспорта. На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 288 единиц техники.
Напомним, в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение из-за метели и усиления ветра.
Самое читаемое
- Более 100 млн тенге за месяц заработала жительница Усть-Каменогорска и угодила за решётку
- Многодетного отца убили в Шымкенте: вдова не согласна с приговором суда
- Димаш Кудайберген поздравил легендарную Бибигуль Тулегенову
- Димаш исполнил песню из захватывающего фантастического фильма на острове Хайнань
- Бой "Казахского гиганта" с россиянином закончился скандалом