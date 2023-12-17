Ограничения движения транспорта из-за непогоды ввели в двух областях Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий: понижением температуры воздуха, обильным выпадением осадков, метелью, сильным ветром и плохой видимостью введено ограничение движения транспорта, которое действует на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях, передаёт BaigeNews.kz.

По данным национального оператора "КазАвтоЖол", дороги закрыты в Жамбылской области и Жетысу на следующих участках:

95 км трассы "Алматы-Ташкент-Термез", участок от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай) в Жамбылской области;

100 км трассы "Ушарал-Достык", участок трассы от станции Коктума до станции Достык.

Отмечается, что ограничение действует для всех видов транспорта. На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 288 единиц техники.

Напомним, в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение из-за метели и усиления ветра.