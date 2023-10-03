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Ограничения для таксистов предложили ввести в МВД РК

Сегодня, 12:18
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baigenews.kz Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
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Фото: baigenews.kz

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства пожаловался на нелегальных перевозчиков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.  

"Отдельная проблема – нелегальные автоперевозчики (Индрайвер, Яндекс и другие). Зачастую, они в погоне за прибылью безостановочно, без сна и отдыха курсируют между регионами. Используемые ими автомашины небезопасны - изношены, переоборудованы, праворульные, а водители не выполняют требования Правил перевозки пассажиров", - сказал вице-министр.

В МВД предлагают обязать таксистов, использующих интернет-агрегаторы, ежедневно проходить медицинский осмотр,  предрейсовый осмотр автотранспорта, два раза в год технический осмотр авто, а также предусмотреть ограничения нахождения водителей за рулем более восьми часов.

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