Огни на главной ёлке зажгли в Астане. Фоторепортаж

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В столице на площади перед сферой "Нур Алем" прошла церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке страны, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня также первый день зимнего фестиваля Astana Muz Fest. Он продлится до 25 декабря.

На площади выступил детский хор, казахстанские артисты. Гостям и жителям Астаны представили сказочное ледовое шоу "Ночь чудес".

В церемонии зажжения огней на ёлке принял участие аким Астаны Женис Касымбек. Он поздравил всех жителей и гостей столицы.

Сегодня в столице также начал работу зимний городок: каток, горки, аттракционы, новогодняя ярмарка с продажей еды и сувениров. Здесь можно будет сделать памятные фото на фоне скульптур и фотозон, поучаствовать в зимних активностях, организованных аниматорами.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова