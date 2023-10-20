"Один пояс, один путь" стал для Казахстана прорывным проектом – Адиль Каукенов

Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" прошёл в Пекине, в нём принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе двухдневного официального визита глава государства провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и серию встреч с руководителями крупнейших компаний Китая. Известный казахстанский политолог, китаевед Адиль Каукенов поделился мнением о том, какие результаты даёт совместный проект, передаёт BaigeNews.kz.

По словам эксперта, Казахстан отталкивается от собственных национальных интересов и извлекает выгоду из соседства с мощным и технологичным Китаем.

"Мы пограничная страна, сосед никуда не денется. Есть поговорка: "Сосед послан Богом". Наш сосед – Китай, являющийся второй экономикой мира с огромным населением, которое стремительно богатеет, города этого государства уже развиты на мировом уровне. Регионы Китая внутри связаны новым "чудом света" – высокоскоростными железными дорогами, поезда курсируют на скорости 250-300 километров в час. Собираются развивать технологии и скорость до 600 и даже 1000 километров в час. Китай - мощный экономический и технологический торговый партнёр, с которым у нас много совместных проектов в сфере безопасности, борьбы с наркотрафиком, торговлей людьми. Так как мы являемся соседними странами, это наше общее поле сотрудничества. Наш казахстанский производитель заинтересован в том, чтобы иметь особые условия на китайском рынке, в частности, есть прорыв по казахстанской пшенице, по казахстанским мясу, рыбе и многим другим проектам", - сказал Каукенов.

Эксперт отметил, что третий форум "Один пояс, один путь" проводился в год 10-летия китайского мегапроекта. Знаковая роль в его истории отведена Казахстану.

"Наш президент участвует в юбилейном форуме. Как известно, инициатива "Один пояс, один путь" объявлена в 2013 году именно в Казахстане, в столице нашей страны. Тогда во время своего турне председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил программу "Один пояс, один путь", которую сейчас знают во всём мире, - заявил Адиль Каукенов. - Для Казахстана это стало прорывным проектом. Более чем в 100 раз выросли контейнерные перевозки через территорию Казахстана из Китая в Европу. Мы стали центральным звеном в таких проектах, как "китайский Иу - английский Лондон", "китайский Ляньюньган - немецкий Дуйсбург", как железные и автодороги из Китая через Казахстан, Туркменистан, Иран и на весь Ближний Восток. Есть и северные маршруты через Россию и Беларусь. Очень много проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь", эффект от которых ощущается уже сегодня".

По наблюдениям Каукенова, транзитное положение Казахстана и развитие транспортно-логистической сферы с участием в проектах "Пояса и пути" отразились даже на рынке труда.

"Появилась в Казахстане профессия – международный логист. Если посмотреть статистику, более 30-40 процентов услуг, которые Казахстаном оказываются на международном рынке, связаны с международной логистикой. Появилось много смежных профессий. Сейчас молодые люди, выбирая профессию, обращают внимание на то, что есть большой рынок логистических услуг. Мы стали в международном разделении труда важной цепочкой между Китаем, всей Азией и Европой", - отметил Каукенов.

Говоря о важности строительства "Одного пояса, одного пути" с Поднебесной, казахстанский политолог обратил внимание на то, что Китай не только открыл для Казахстана свой огромный рынок, но и стал для нас выходом на рынок Восточной Азии.

"Казахстан имеет терминал в порту Ляньюньган и активно использует проект "Один пояс, один путь" не только из Китая в направлении Европы, но и из самого Казахстана и Центральной Азии в направлении Восточной Азии. Так укрепляются наши связи с Южной Кореей, Вьетнамом, Японией. Сейчас идёт разговор о безвизовом режиме с Вьетнамом, у нас с этой страной активно растёт торговля. За счёт того, что мы используем железнодорожную сеть Китая, которая протягивается до его южных врат и дальше доходит до Вьетнама. Поэтому надо сказать, что развитие отношений с Китаем - это большое направление для Казахстана", - считает китаевед.

Передовое развитие цифровой экономики и интернет-торговли в Казахстане в немалой степени обязано соседству с КНР.

"Например, то, чем недавно Китай гордился, считал своей уникальностью - полностью безналичные оплаты. Однако наши люди так часто ездили в Китай, что переняли успех и опыт соседей с учётом нашей специфики. Отчасти успех нашей финансовой системы, которым и мы теперь гордимся во всей Евразии, обязан соседству с Китаем. В Европе не везде сумели внедрить безналичную торговлю. В этом направлении очень много работы и ожиданий", - заметил эксперт.

По мнению Каукенова, определённые страхи в казахстанском обществе перед большим и мощным соседом на востоке со временем остаются в прошлом.

"К сожалению, недостаток образовательного уровня, широты взглядов естественны для человека. В частности, люди опасаются чего-то нового, непривычного для себя. Не стоит посыпать голову пеплом, это не только нам присуще. Посмотрите, какие столкновения в Европе бывают в межэтнической и межрелигиозной сфере. Долгое время мы были частью СССР. После ХХ съезда КПСС отношения с Китаем резко ухудшились, и мы на долгое время оказались в жесточайшей конфронтации, в состоянии холодной войны, где пропаганда с обеих сторон внушала нам, что мы враги. Выросли целые поколения людей, которые жили в условиях противостояния. Это исторический процесс, к которому нужно относиться с пониманием, но и преодолевать его. Как преодолевать? Мы должны понимать, что отношения с любым государством – Китай, США, Россия, Иран, Саудовская Аравия, исходят из того, какие там есть интересы нашей страны? Наша задача, чтобы казахстанцы могли ездить по миру, делать бизнес, получать максимум из этого сотрудничества. Например, Китай для казахстанцев открыл возможность без визы посещать страну – это уже дало преимущество казахстанским предпринимателям заезжать и заключать новые контракты и сделки, посещать выставки. Однозначно плюс в том, что мы можем привлекать китайские инвестиции в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - сказал Каукенов.

Напомним, во время официального визита президента Казахстана в КНР подписано 30 коммерческих документов на 16,5 миллиарда долларов, в том числе инвестиционные, торговые соглашения, договоры о передаче технологий на производство, открытии кредитных линий и другие.