"Один пояс – один путь": перспективы и риски проекта для Казахстана

С тех пор, как принята концепция "Один пояс – один путь", прошло более 10 лет. При анализе реализации проекта между Казахстаном и Китаем видно, что проделано много работы, наблюдались как положительные, так и отрицательные моменты.

Сегодняшняя международная обстановка, связанная с "Один пояс – один путь", предоставляет некоторым участвующим странам новые возможности и перспективы в сферах экономики, финансов и транспортно-логистической инфраструктуры. Однако другие государства призывают к осторожности, обращая внимание на серьёзные риски, связанные с доминированием китайской экономики и большими финансовыми долгами перед Китаем.

Своими рассуждениями на этот счёт с BaigeNews.kz поделилась политолог Назерке Еркинкызы.

Анализ данных свидетельствует о наличии преимуществ и положительных результатов проекта в сфере торговли и инфраструктуры. Например, согласно оценкам Всемирного банка, при текущих темпах роста проекта "One Belt One Road" может увеличить ВВП Казахстана на 21 процент.

Тем не менее существуют реальные недостатки и серьёзные проблемы, включая сложности в инфраструктуре и недостаточную прозрачность в сфере логистики.

Как всё начиналось

Двусторонние переговоры между Казахстаном и Китаем в рамках проекта "Один пояс – один путь" начались в 2013 году. 6 сентября 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с официальным визитом, тогда же была подписана совместная декларация о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнёрства.

В 2014 году, 26 декабря, в ходе переговоров между двумя странами обсуждены 50 экономических проектов общей стоимостью 60 миллиардов долларов.

В 2015 году, 30 августа, во время визита Нурсултана Назарбаева в Китай подписаны 33 документа, включая 28 соглашений в области индустриализации и инвестиций на сумму 23,4 миллиарда долларов.

13 декабря того же года в рамках проекта "Один пояс - один путь" утверждена "Программа приграничного сотрудничества РК и КНР на 2015-2020 годы".

В 2016 году, 2 сентября, в ходе визита Нурсултана Назарбаева достигнуто соглашение о 51 проекте общей стоимостью более 27 миллиардов долларов.

И также в 2016 году, 29 декабря, во время переговоров между правительствами обсуждалась реализация 51 совместного проекта в сферах промышленности, транспорта, инноваций и логистики.

В 2017 году, 15 мая, во время визита Нурсултана Назарбаева в Пекин подписано трёхстороннее соглашение между АО "Национальная компания "Қазақстан Темір жолы", портом Ляньюньган и COSCO Shipping о совместном развитии сухого порта KTZE-KHORGOS Gateway на специальной экономической зоне "Хоргос Восточные ворота".

Успехи

В период с 2015 по 2018 годы успешно реализовано 12 совместных проектов Казахстана и Китая общей стоимостью в 3,8 миллиарда долларов.

С 2013 по 2020 годы в рамках инициативы "Один пояс - один путь" Китай инвестировал в экономику Казахстана около 18,5 миллиарда долларов, из которых 3,8 миллиарда направлены в сферу транспорта.

В 2022 году объём транзитных грузоперевозок по железной дороге Казахстана в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута увеличился на 1,1 миллиона тонн и достиг 9,4 миллиона тонн. Транзитные грузоперевозки автотранспортом из Китая удвоились и составили 980,6 тысячи тонн.

На данный момент в рамках согласования казахстанской программы "Нұрлы Жол" и китайской инициативы "Один пояс - один путь" реализуется ряд крупных совместных проектов на общую сумму более 21 миллиарда долларов.

За годы выполнения инициативы успешно завершены такие пилотные проекты, как Шымкентский РТС, Алматинская солнечная электростанция, Северо-Казахстанский агротехнопарк, завод по производству тепловыделяющих сборок в Восточно-Казахстанской области, Кызылординский стекольный завод, автопарк в Костанайской области и другие.

Ретроспективный анализ свидетельствует о положительной динамике, которую данный проект приносит экономике и инфраструктуре Казахстана, а также его воздействии на промышленность и создание новых рабочих мест. Предоставленные данные основаны на официальных источниках, но следует учитывать наличие конфиденциальной информации, связанной с реализацией проекта.

Геополитика

Текущая международная обстановка в рамках инициативы "Один пояс - один путь" демонстрирует положительные результаты. За десять лет проект привлёк более 152 стран и 32 международных организаций, подписавших более 200 соглашений о сотрудничестве и реализации более 3000 совместных проектов. Это способствовало созданию 420 тысяч рабочих мест и увеличению ВВП стран с низкими доходами на 3,4 процента.

С точки зрения геополитики, инициатива изменяет баланс сил в регионе, влияя на экономическую карту Евразии и геополитическую значимость Центральной Азии, включая Казахстан. С экономической стороны проект способствует увеличению товарооборота, развитию малого и среднего бизнеса, промышленного сектора и решению экологических проблем.

SWOT-анализ, рассматривающий перспективы и риски для Казахстана в рамках реализации проекта "Один пояс - один путь" выглядит так:

Сильные стороны:

Привлечение инвестиций и расширение торговли;

Развитие транспортной инфраструктуры;

Увеличение иностранных инвестиций и дополнительных доходов;

Повышение уровня индустриализации страны через создание крупных заводов и производств;

Развитие энергетического сектора.

Слабые стороны:

Инфраструктурные барьеры, которые могут препятствовать привлечению иностранных инвестиций;

Недостаточные прозрачность и развитие интернет-инфраструктуры в сфере торговли и логистики;

Административные дисфункции.

Возможности:

Развивается транспортно-логистическая инфраструктура Казахстана;

Открываются новые рабочие места;

Усердное развитие и оптимизация в области транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана влияет на экономику и способствует тому, что страна может стать мировым центром в этой отрасли;

Контроль над главными транзитными маршрутами существенно отражается на геополитическом влиянии Казахстана.

Угрозы:

Коррупционные риски при заключении сделок;

Сильная зависимость от одного транспортного пути;

Риски, связанные с политической психологией, включая синофобию среди населения, что может привести к некоторым трениям и недоразумениям;

Риски, связанные с внешним долгом Казахстана перед Китаем;

Возможные конфликты интересов в связи с инфраструктурными проектами;

Экологические риски, связанные с транспортно-логистическими перевозками и их воздействием на изменение климата.

Учитывая все изложенные факторы и риски, налицо необходимость разработки стратегических мер, которые могли бы обеспечить устойчивое развитие Казахстана. Прежде всего, стоит выработать альтернативные маршруты и транспортные сети, снижая зависимость от китайских поставок и транзитных маршрутов.

Второй важный шаг - продвигать цифровизацию в инфраструктурной сфере, обеспечивая открытость и прозрачность, что позволит сократить вероятность коррупционных рисков и повысить доверие общества к инвестиционным решениям и политике.

Кроме того, не следует упускать из виду географическое положение нашей страны и разработку целесообразной экономической политики в сфере логистики, а также снятие преград, будь то законодательные или торговые барьеры, играющие важную роль в стремлении занять весомое место на мировой логистической карте.

Все эти меры должны опираться на тщательный анализ данных и событий, чтобы предложить оптимальные механизмы и инновационные подходы.

Наконец, создание разнообразных транспортных направлений и транспортно-логистической независимости становятся важными этапами в реализации данной стратегии.

Перспективы проекта напрямую зависят от укрепления доверительных и прочных партнёрских отношений с Китаем и странами Центральной Азии.

В данном контексте необходимо акцентировать внимание на ключевой географической роли Казахстана и инфраструктурном потенциале. Китаю важны политические отношения с Казахстаном, при этом необходимо быть во взаимном доверии и углублять двусторонние отношения.

Используя свою географическую уникальность и экономический потенциал, а также политическую стабильность, Казахстану необходимо активно работать в данном направлении, при этом оставаясь бдительным и прозорливым в интересах своего экономического развития.

Назерке Еркинкызы, эксперт, политолог