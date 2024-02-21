Очередной скандал с услугой инватакси разгорелся в Астане

Люди с инвалидностью в Астане вновь жалуются на нехватку инватакси. В этом году городские власти увеличили финансирование и выделили больше 1 миллиарда тенге, однако проблему это не решило, передает корреспондент BaigeNews.kz. Пользователи услуги считают, для участия в конкурсе намеренно допускают поставщиков с минимальным количеством автомобилей.

Горожане с особыми потребностями собрались у акимата, чтобы выдвинуть свои требования.

Люди с инвалидностью считают, что городские власти должны прописать техническую спецификацию к тендеру, как положено. А именно согласно утвержденным правилам оказания услуги инватакси. Этот документ регламентирует порядок перевозки пассажиров с особыми потребностями.

По словам пользователей услуги, диспетчерские службы, как прописано в техспецификации, принимают заявки от них только с 9.00 до 17.00. При этом в самих правилах, например, сказано, что режим работы инватакси - круглосуточный. В частности, служба должна работать в выходные и праздничные дни.

"Но несмотря на прописанные в правилах нормы о режиме работы инватакси, управление занятости и социальной защиты решило самовольно "облегчить" положение поставщика, позволив ему самостоятельно устанавливать режим работы водителей и диспетчерской службы", - считают пассажиры с особыми потребностями

Фото: Гульнара Джусупова.

Жительница столицы Лариса Алимова передвигается на инвалидной коляске. В диспетчерскую службу инватакси звонит ежедневно, как только начинают работать операторы. Но дозвониться, говорит, получается не всегда. А если и удается, то машин, как правило, уже нет. По словам женщины, у поставщика, который обслуживает маломобильных горожан, всего 6 автомобилей.

"У меня нарушена речь и слабые руки, очень тяжело дозваниваться до диспетчера. В 9:20 утра уже заявки не принимаются, так как машин всего шесть. И кто не успел дозвониться, тот никуда не едет. Поэтому я с 9.00 утра набираю диспетчера, тяжело набирать по 50, а бывает и 150 раз диспетчера", - сетует Лариса Алимова.

Другая проблема, по словам женщины, в качестве предоставляемых услуг. Автомобили часто ломаются, а некоторые из них и во все опасны для перевозки, утверждает она.

"Одна из этих машин чуть ли не разваливается на ходу. Подъёмник в ней смертельный для нас, выручают сами водители, помогают. В машинах летом жарко до обморока, зимой очень холодно. Кстати, в морозную погоду машины просто не заводятся, так как холодный бокс-гараж", - рассказывает женщина.

Поставщик, говорит Лариса Алимова, уже много лет выигрывает в конкурсе и обслуживает людей с опорно-двигательными нарушениями. Но все их замечания и жалобы, по ее словам, он просто игнорирует.

Другая жительница столицы Ляззат Дусупова также заявила о нехватке инватакси. Женщина инвалид по зрению и получает услугу по этой категории.

"Не хватает машин, потому что всего 20 автомобилей у поставщика, а услугополучателей - 700 человек. Это только по одной категории – людей с инвалидностью по зрению. После 17.00 диспетчер не принимает звонки, путают время заказа и не рационально используют маршрут водителей", - рассказывает Ляззат Дусупова.

К слову, на портале госзакупок уже появилось несколько лотов на закупку услуг инватакси для разных категорий людей с инвалидностью. И в технической спецификации – требованиях к поставщику - действительно четко указано количество необходимых автомобилей. Например, для перевозки детей с особыми потребностями до 18 лет от поставщика требуется наличие не менее 20 автомобилей. Конкурс уже разыграли, при плановой объявленной сумме в 61 250 000 тенге итоговая сумма договора составила 55 125 000 тенге.

Сами пользователи услуги инватакси подозревают местное управление занятости и соцзащиты в сговоре с поставщиками. Говорят, что в требованиях намеренно прописывают необходимое количество автомобилей. Это удобно тем, кто ежегодно участвует в многомиллионных конкурсах, но не выгодно самим людям с особыми потребностями.

Однако в акимате говорят, что вынуждены указывать минимальное количество автомобилей, чтобы в конкурсе не выиграли поставщики, у которых может оказаться еще меньше машин. А больше прописать не могут, поскольку у того же перевозчика маломобильных горожан всего 6 специализированных авто.

К слову, власти города закупают услугу инватакси для каждой категории людей с инвалидностью отдельно: для инвалидов по зрению (не менее 20 автомобилей), передвигающихся на кресло-колясках граждан (не менее 6 авто) и детей с особыми потребностями (не менее 70 машин).

При этом в столице свыше 3 000 получателей услуги инватакси. На их перевозку выделено больше средств, чем в прошлом году. Это около миллиарда тенге. Однако сами пользователи недоумевают, почему проблема повторяется из года в год, несмотря на увеличение бюджета.

Сам руководитель управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб поясняет, действующими правилами регламентируется само предоставление услуги инватакси. При этом работа диспетчерской службы в них никак не оговаривается. "Соответственно, поставщик имеет право устанавливать свой режим. При этом у поставщика должны быть возможность изменения заказов.

"В лоте мы прописали не менее 71 машины. То есть, можно более. Сейчас поставщик организовал 71 машину, здесь препятствий не видим. Мы оговариваем, что должно быть минимальное количество машин, которое должен предоставить поставщик", - поясняет он.

В Минтруда тем временем, уже не первый год обещают передать услугу инватакси на портал социальных услуг и вывести из системы государственных закупок.

"Услуга инватакси сейчас у нас по госсоцзаказу оказывается, и, учитывая, что есть вопросы определенные по реализации услуг инватакси, сейчас министерством прорабатывается возможности дать альтернативу, чтобы услуги инватакси были реализованы через агрегаторов. То есть, через портал социальных услуг, это, наоборот, увеличит доступность этих услуг, это удобно. В принципе, это мера оказала свою жизнеспособность, поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы ввести изменения в нормативно правовые акты", - сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова.

По ее словам, проект уже апробировали в столице и в Алматы. Точные сроки, когда его будут масштабировать в других городах, представитель Минтруда не уточнила.

Автор видео: Гульнара Джусупова.