Очередное землетрясение почувствовали алматинцы
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
191Фото: Pixabay
В Алматы ощутимость подземных толчков составила два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 10:08 по времени Астаны. Его эпицентр расположен в 259 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.
"Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 41.25 градуса северной широты, 78.63 градуса восточной долготы. Глубина – пять километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Ощутимое в Алматы, два балла", - сообщили в СОМЭ.
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