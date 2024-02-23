Очередное землетрясение почувствовали алматинцы

В Алматы ощутимость подземных толчков составила два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 10:08 по времени Астаны. Его эпицентр расположен в 259 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.