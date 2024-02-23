  • 23 Февраля, 12:01
  • BAIGENEWS

Очередное землетрясение почувствовали алматинцы

Сегодня, 10:32
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 10:32
Сегодня, 10:32
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Фото: Pixabay

В Алматы ощутимость подземных толчков составила два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 10:08 по времени Астаны. Его эпицентр расположен в 259 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.

"Энергетический класс землетрясения 11.8.  Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 41.25 градуса северной широты, 78.63 градуса восточной долготы. Глубина – пять километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Ощутимое в Алматы,  два балла", - сообщили в СОМЭ.

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