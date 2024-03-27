Обвинённую в совершении смертельного ДТП женщину оправдал суд в Актобе

Суд оправдал женщину, обвинённую в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, передаёт BaigeNews.kz.

По версии органов следствия, 21 февраля 2023 года подсудимая Ж. с мужем и тремя детьми выехала из Актобе в сторону села Жургенова на автомобиле марки Mitsubishi Montero Sport. Двигаясь в районе 921 километра дороги "Самара-Шымкент", она якобы выехала на встречную полосу и допустила столкновение с грузовиком VOLVO с прицепом. В результате ДТП пассажиры легковушки скончались на месте происшествия.

"В суде установлено, что подсудимая двигалась по своей полосе. Когда поднялась на "бугорок" на незначительном расстоянии увидела грузовую машину VOLVO, которая по встречной полосе дороги совершала обгон бензовоза, и нажала на тормоз. Машину занесло, и она столкнулась с грузовиком. Свидетель, водитель бензовоза, в суде показал, что VOLVO при совершении обгона не успевала завершить манёвр. Данное обстоятельство также подтвердили очевидцы ДТП", - сообщили в суде.

Проанализировав и оценив все представленные стороной обвинения доказательства, суд пришёл к выводу, что вина Ж. в нарушении Правил дорожного движения не доказана и вынес оправдательный приговор. Он пока не вступил в законную силу.

Кроме того, суд вынес частное постановление о доведении до сведения прокурора и начальника департамента полиции Актюбинской области о нарушениях, допущенных в ходе досудебного производства для принятия соответствующих мер.