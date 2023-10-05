Обвиняемый в коррупции экс-аким Актюбинской области объявил голодовку

Бывший аким Актюбинской области Ермек Имантаев, которого судят за обвинения в незаконной продаже земли, объявил голодовку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Как заявила его супруга, экс-чиновник уже седьмые сутки отказывается от еды и воды, после чего у него начались проблемы со здоровьем. Поэтому Имантаев не может присутствовать на процессе, очередное заседание пришлось отменить.

"Сегодня я была в СИЗО у своего супруга и увидела, как его вынесли на носилках. Состояние критическое, он еле разговаривает. Но он находится в здравом уме и настаивает на доследовании его уголовного дела. Почему он пошёл на этот шаг — потому что полное бесправие чувствует человек", — рассказала Лейла Имантаева, супруга Ермека Имантаева.

Бывшего чиновника арестовали в феврале 2023 года. 56-летнего Ермека Имантаева обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества. По данным следствия, экс-аким Актюбинской области незаконно продал земельный участок в элитном районе. При этом цена на землю была ниже кадастровой стоимости. Ущерб оценивают в 100 с лишним миллионов тенге. Имантаев отрицает вину и требует, чтобы дело вернули на дополнительное расследование.

Регионом он управлял в 2002-2004 годах. С поста акима ушёл после многочисленных скандалов: на него пожаловались бизнесмены. В 2019-м вернулся в Актобе, но уже на должность руководителя местной СПК. Именно в то время он, как считает следствие, и совершил незаконную сделку.