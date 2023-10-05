Обвиняемый в коррупции экс-аким Актюбинской области объявил голодовку
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Бывший аким Актюбинской области Ермек Имантаев, которого судят за обвинения в незаконной продаже земли, объявил голодовку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Как заявила его супруга, экс-чиновник уже седьмые сутки отказывается от еды и воды, после чего у него начались проблемы со здоровьем. Поэтому Имантаев не может присутствовать на процессе, очередное заседание пришлось отменить.
"Сегодня я была в СИЗО у своего супруга и увидела, как его вынесли на носилках. Состояние критическое, он еле разговаривает. Но он находится в здравом уме и настаивает на доследовании его уголовного дела. Почему он пошёл на этот шаг — потому что полное бесправие чувствует человек", — рассказала Лейла Имантаева, супруга Ермека Имантаева.
Бывшего чиновника арестовали в феврале 2023 года. 56-летнего Ермека Имантаева обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества. По данным следствия, экс-аким Актюбинской области незаконно продал земельный участок в элитном районе. При этом цена на землю была ниже кадастровой стоимости. Ущерб оценивают в 100 с лишним миллионов тенге. Имантаев отрицает вину и требует, чтобы дело вернули на дополнительное расследование.
Регионом он управлял в 2002-2004 годах. С поста акима ушёл после многочисленных скандалов: на него пожаловались бизнесмены. В 2019-м вернулся в Актобе, но уже на должность руководителя местной СПК. Именно в то время он, как считает следствие, и совершил незаконную сделку.
"Он хочет объективного, во-первых, рассмотрения. Мы неоднократно заявляли ходатайство о направлении дела для обеспечения дополнительного расследования в связи с тем, чтобы привлечь дополнительных лиц, подозреваемых, чтобы ответственность понесли все. Это дело только на нем одном зациклено", — отметил Даурен Алданиязов, адвокат Ермека Имантаева.
Самое читаемое
- Акимат мешал инвестору строить водопровод в Жамбылской области
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат
- Как заинтересовать современных детей – креативные педагоги поделились своими методами
- Манго и авокадо планируют выращивать в Туркестанской области
- "Плакала, кричала": семилетнюю школьницу осмотрели у гинеколога, не сообщив родителям