Обучиться на IT-специалиста в Казахстане можно бесплатно

Желающие стать IT-специалистами могут освоить профессию в регионах Казахстана всего за год, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан должен стать IT-страной, заявил президент в Послании народу 1 сентября и поручил достичь экспорта IT-услуг до одного миллиарда долларов. Это говорит о том, что уже сейчас необходимо активно готовить квалифицированных IT-специалистов, благодаря которым в нашей стране будет развиваться технологическое предпринимательство.

На самом деле у Казахстана есть ряд достижений ввиду того, что значительно увеличился экспорт. Наша экосистема привлекла много крупных международных компаний. По мнению директора департамента развития IT-отрасли министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ерсултана Ерманова быть IT-страной - это прежде всего взрастить большое количество технологических предпринимателей.

"Технологическое предпринимательство станет большим приоритетом для нашего подрастающего поколения. И в целом у нас появится ещё большее количество IT-специалистов. На данный момент число занятых в отрасли в районе 180 000 человек. Это значительно меньше, чем в других отраслях, и хотелось бы чтобы всё-таки было больше, так скажем, вовлечённых людей именно в IT- предпринимательство, предрасположенных именно к техническим направлениям. Это одна часть. Вторая – международное сотрудничество. Казахстан уже доказал, как минимум в нашем регионе, что наша технологическая экосистема привлекательна для зарубежных иностранных компаний. Многие, кто переехал сюда, уже проявили желание расширить местный офис, увеличить количество специалистов", - отметил Ерсултан Ерманов.

Он верит в то, что у Казахстана есть технологическое будущее. И для этого есть веские основания.

"У нас уже есть ряд достижений. Мы на самом деле очень крутые в плане электронного правительства. Заняли 28 место в мире в рейтинге электронного правительства, но именно по качеству предоставления онлайн услуг - восьмое место. И это показатель развитости не только самого государственного аппарата. Электронное правительство делалось руками местных компаний. У них есть достаточно экспертности. И мы хотели бы это экспортировать дальше, делиться своим опытом с другими странами, показывать, как мы всё-таки перенесли все госуслуги в онлайн формат. Были трудности, конечно. По моему мнению, это было связано с тем, что мы этот путь действительно преодолевали сами, без чьей либо помощи, без привлечения зарубежных организаций. Всё делалось исключительно руками отечественных предпринимателей", - сказал эксперт.

Ерманов считает, что проведённую работу организовали правильно и качественно.

"У нас сейчас есть структурированная база данных, централизованная. Это признавали специалисты, которым мы показывали наши инструменты, различные информационные государственные системы. И они были поражены тем, насколько у нас качественно структурирована база данных и насколько качественно организовано хранение информации. Многие изъявили желание перенять наш опыт и выразили своё мнение о том, что Казахстан может стать действительно своего рода пилотной зоной для того, чтобы какие-либо масштабные проекты, прежде чем тиражировать на весь мир, сначала тестировались в Казахстане, потому что именно в Казахстане у государства есть определённые базы данных, которые являются прям эталонными по сравнению с другими странами. У других стран с этим есть проблема", - отметил Ерсултан Ерманов.

Теперь, по его словам, стоит задача - поднять имидж страны на международной арене, чтобы Казахстан ассоциировался у международных контрагентов как страна, которой действительно можно довериться.

"Мы сейчас активно развиваем эту поддержку как раз-таки для того, чтобы выполнить KPI, который поставил перед нами глава государства - достичь экспорта IT-услуг в один миллиард долларов. Буквально на днях у нас вышел отчёт, согласно которому за первое полугодие 2023 года экспорт ИКТ-услуг, включая IT и коммуникационные услуги, составил 343 миллиона, в том числе экспорт IT-услуг – 247 миллионов долларов. На этот год нам поставили KPI-достижения 500 миллионов долларов. Пока план выполняем. Это то, что касается ситуации в IT-сфере с точки зрения госаппарата. Эта концепция связана с тем, что мы демонополизировали электронное правительство, предоставили возможность интегрироваться частным компаниям, приложениям, финансовому блоку с базами данных государства. После этого появились классные продукты, такие как Каспи, у Фридом появилась цифровая ипотека и так далее. Мы, наверное, первая страна в мире, которая научилась продавать автомобили за пять минут через приложение, и первая страна в мире, которая предоставляет решение по онлайн ипотеке буквально за один день. Это всё благодаря тому, что на стороне государства все базы данных были правильно структурированы. Что на самом деле является большой редкостью", - аргументировал IT-эксперт.

Сейчас казахстанские специалисты пытаются тиражировать кейсы на весь мир, показывать всем странам, насколько IT-решения упрощают жизнь нашим гражданам.

Что же касается финансовой сферы и её цифровизации, за последние несколько лет Казахстан и здесь сделал значительный рывок.

"Перейдём к банкам. Финансовый блок во всём мире особо ничем друг от друга не отличается. Здесь своё влияние все-таки сыграл коронавирус. Началась интеграция с банками, им позволили взаимодействовать с государственными базами и получились классные продукты. И это опять же делалось руками наших отечественных специалистов", - акцентировал внимание Ерсултан Ерманов.

Огромную роль в развитии IT-услуг и привлечении людей в эту сферу деятельности, по его мнению, сыграл проект Astana Hub.

"У нас в 2018 году появился Astana Hub. Лично я считаю, что это лучшее, что могло произойти у нас в стране, так как я в госслужбу пришёл именно с IT-рынка. То, что для нас IT-предпринимателей создали такую экосистему, как Astana Hub, было очень важно и приятно. Это говорит о том, что технологическое предпринимательство в нашей стране поддерживается на очень высоком уровне. Даются беспрецедентные преференции IT-компаниям. Каждая IT-компания платит только один процент от своего оборота в пользу государства, но освобождается практически от всех видов налогов. И сейчас это даёт свои плоды в виде экспортных продаж, в том, что к нам сейчас приезжают международные компании, которые делятся своим опытом в нашей стране с отечественным рынком", - резюмировал директор Департамента развития IT-отрасли.

Он отметил, что по большей части все компании, которые переезжают в Казахстан, нанимают местных специалистов.

"Мы редко слышим негативные отзывы про наших ребят. Мало кто говорит, что у нас на рынке не хватает специалистов. У наших ребят очень хорошая математическая база и, соответственно, у нас получаются классные продукты. Как раз-таки этот успешный опыт Astana Hub президент поручил тиражировать в регионы. Будучи IT-предпринимателем, живя в Алматы, я ревностно относился к тому, что инфраструктура Astana Hub находится только в Астане. Для того чтобы постоянно быть в теме, я должен был летать в Астану. С этого года мы запустили программу по открытию региональных хабов, грубо говоря, филиалов Astana Hub в регионах, где представителям сектора мы предоставляем возможность обучиться технологическому предпринимательству, участвовать в различных конкурсах. Все те же программы, которые у нас есть в Astana Hub, будут доступны в регионах. Мы хотим этот опыт масштабировать и ещё больше увеличить количество казахстанцев, которые заинтересованы технологическим предпринимательством и расширить воронку стартапов, которые по итогу появятся", - поделился планами директор департамента развития IT-отрасли.

Безусловно, есть определённые риски, что подготовленные в Казахстане IT-специалисты могут уехать работать за рубеж. Однако на самом деле это не так уж плохо, а даже наоборот, считает эксперт.

"Думаю, бороться с этим бесполезно. Главное – создать этим ребятам здесь хорошие условия для того, чтобы они оставались в стране. Но даже если они уедут, это неплохо. Например, есть группа Digital nomads. Наше министерство совместно с ребятами, которые проживают за рубежом, создали такое комьюнити, в сентябре прошлого года провели встречу с главой государства. В состав нашей группы входит порядка 500 человек. Это наши граждане, которые заявили о себе, все они работают в больших технологических компаниях за рубежом – в Америке, Европе. Они пытались донести главе государства, что нам нужно даже условно внести изменения в программу "Болашак" для того, чтобы государство не обязывало возвращаться обучившегося человека сразу же спустя год. Потому что после окончания обучения за один год человек не сможет получить какой-то практический опыт в той стране, где он обучился. В связи с этим было внесено предложение продлить период пребывания в чужой стране хотя бы до трёх лет. Чтобы за три года человек мог там получить опыт, поработать в крупной компании, вернуться с этим опытом в страну и вносить определённый вклад в развитие отечественной IT-индустрии", - заявил эксперт.

По его мнению, все местные представители, которые уезжают работать за рубеж, являются своего рода агентами влияния.

"Во-первых, они формируют имидж страны. Во-вторых, любую поездку за рубеж, когда мы готовим программу, либо запросы к тем или иным большим технологическим компаниям, мы прорабатываем именно с этими нашими агентами. Приведу пример. У нас есть соотечественник Аскар Юсупов. Он долгое время работает в компании You Tube, на хорошем счету у руководства. Мы как-то направили запрос о том, что хотим провести встречу их руководства с нашим. Всё было очень быстро отработано. Казахстану сейчас You Tube уделяет очень большое внимание. Мы показали им наглядно, как у нас развивается цифровизация в стране, какие есть инициативы и так далее. И Казахстан уже теперь на хорошем счету у крупнейшего видеохостинга. Они нам помогают по тем или иным инициативам. Такая же ситуация со всеми другими организациями", - аргументировал Ерманов.

По его словам, сейчас благодаря этим ребятам Казахстан хочет закрепить своё место на технологической карте. Эксперт отметил, что многие, кто уехал из страны, покидали её тогда, когда ещё не было Astana Hub. Сейчас он появился, и уехавшее поколение уже задумывается вернуться, потому что они видят беспрецедентную поддержку со стороны государства.

"Программы, которые мы предоставляем по развитию стартапов, все инструменты поддержки технологического рынка - их мало где в мире найдёшь. Это всё очень дорого стоит. И государство за это мало где платит. А у нас, чтобы вся эта "машина" заработала, оказывается такая поддержка рынку. Чтобы все обучились, все получили лучшую мировую экспертизу, чтобы со стадией идеи человек, придя в Astana Hub, мог выйти уже с каким-то готовым продуктом, получить консультацию от лучших трекеров и уже, возможно, готовым прийти к инвестору и показать ему бумагу от Astana Hub. Многие инвесторы уже с доверием относятся, если специалист пришел именно из Astana Hub. На самом деле здесь просто так никто эту бумагу не получает", - заверил директор департамента развития IT-отрасли.

Astana Hub - это создание рабочих мест, это поддержка, привлечение крупных компаний.

"Будет сохраняться нужный баланс для того, чтобы часть людей, которые уезжают, были на связи с нашей страной и активно вовлекались в деятельность Казахстана тем или иным образом. Вот как раз-таки группа Digital nomads – это те ребята, которые очень сильно болеют за страну. У нас есть ряд инициатив, которые мы организовали вместе с ними. Открыли Федерацию спортивного программирования. Ребята озвучили президенту идею о том, что необходимо взращивать поколение талантливых специалистов. И один из крутых инструментов, который в этом сыграет большую роль - это обучение спортивному конвертированию. Мы провели первый официальный чемпионат Казахстана по спортивному программированию, подали заявку на проведение финала чемпионата мира по спортивному программированию в следующем году именно в Казахстане. Она сейчас на рассмотрении. На Digital bridge приедет президент мировой федерации спортивного программирования Билл Паучер и озвучит результаты нашей заявки, и тогда будет ясно, состоится ли финал в следующем году в Казахстане или нет", - рассказал Ерсултан Ерманов.

В качестве примера он привел то, что 90 процентов участников финала ICPC чемпионата мира по спортивному программированию являются сотрудниками Фейсбук, Гугл и других крупных компаний. Оттуда выходит плеяда талантливых программистов. И Казахстан хочет сделать большой акцент именно на подготовке этих специалистов.

"Далее они проводят гостевые лекции в школах для подрастающего поколения, чтобы показать своим примером, что они такие же простые выходцы из сельской местности, провинции и им удалось вырасти до того уровня, что сейчас работают в таких крупных компаниях как Гугл и другие. Так же они будут параллельно учить каким-то практическим вещам", - говорит эксперт.

Большая проблема, по его словам, связана с тем, что языком программирования является английский. И для того, чтобы научиться программировать, будущий специалист как минимум должен знать русский язык, максимум - это английский. Соответственно, также реализуется программа по переводу технической литературы на казахский язык. Таким образом комьюнити без какого-либо финансирования, считая это своей социальной ответственностью, помогают гражданам нашей страны получить образование.

Ещё одно направление связано с гендерным равенством. Идея этого направления в том, чтобы показать, что для девушек IT - это тоже возможно и доступно.

"Хотелось бы, чтобы девушек айтишниц было больше. Как раз одну из лидеров комьюнити - Арай Сабыржан президент пригласил вернуться обратно в страну и работать здесь", - сообщил директор департамента развития IT-отрасли.

Он отметил, что в Казахстане есть программа Tech Orda, которая предусматривает выделение грантов на обучение в частных IT-школах. Практика последних лет показывает, что не обязательно обучаться четыре года для того, чтобы приобрести навыки какой-то узкой специальности. Вполне возможно за год выучить базовые вещи, трудоустроиться и уже начать зарабатывать деньги. А дальше всё зависит уже от самого человека, насколько он будет в процессе работы себя апгрейдить.

"В связи с этим мы разработали программу и финансируем частные IT-школы, в которых может получить грант и обучиться любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет. В прошлом году мы раздали 3 000 грантов частным IT-школам, и вот сейчас пошли первые выпускники. 2 000 человек уже окончили обучение по данной программе и трудоустроились. На данный момент из числа всех участников нашей программы 40 процентов - женщины и 60 процентов - мужчины", - поделился успехами Ерсултан Ерманов.

Программа построена таким образом, что оплата осуществляется при наличии результата.

"Мы построили информационную систему, которая отслеживает успехи студента. При подаче заявки на эту программу частная IT-школа должна предлагать условную историю успеха. Допустим, у них 100 человек облучилось, из них 30 человек работают в крупной компании, и их заработная плата составляет в среднем 500 000 тенге. Они должны нам предоставить не просто бумагу, а выписку с ЕНПФ и прочие подтверждающие документы, по которым мы сможем высчитать среднюю заработную плату выпускников этой школы. Допустим, 83 школы в этом году являются участниками данной программы, мы их сопоставляем и на основе этого распределяем гранты. Самая большая школа получила порядка 90 грантов, самая маленькая – 11 грантов. Мы никогда не платим заранее, наблюдаем. У выпускников есть три месяца, чтобы найти хорошую работу. Грубо говоря, школа гарантирует трудоустройство своих выпускников, иначе она не получает средства и в следующей программе не участвует", - рассказал Ерманов.

Таким образом получается, что ответственность перекладывается на IT-школу, которая набирает наиболее замотивированных, заинтересованных людей, желающих начать карьеру именно в IT.

"Мы субсидируем обучение специалиста. Один ваучер, один грант - это 600 000 тенге. Государство платит за него эту сумму, чтобы он получил соответствующее образование. Школа сама заинтересована, чтобы этот человек трудоустроился, полностью помогает ему, вплоть до оформления резюме, прохождения интервью и прочих нюансов. В дальнейшем он уже решает на своё усмотрение, какой выбрать путь. Мы готовим именно начинающих специалистов, а дальше уже всё зависит от самого человека. Спрос на IT-специалистов у нас очень большой. Мы расширили воронку и теперь помимо того, что этих специалистов готовят вузы, мы готовим кадры для экономики, которые могут идти работать в разные отрасли", - пояснил эксперт.

По его словам, региональные школы могут получить на 20 процентов больше ваучеров, чем школы в Астане и Алматы. Это делается для того, чтобы замотивитровать открытие филиалов в регионах.