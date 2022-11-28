Общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики создали в Казахстане

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В созданный Общественный совет при Министерстве науки и высшего образования вошли депутаты Парламента, государственные и общественные деятели, учёные, преподаватели, представители гражданского общества и СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

На первом заседании министр Саясат Нурбек рассказал о планах ведомства.

"Перед новым министерством Глава государства ставит большие задачи. Все решения, касающиеся науки и высшего образования, мы предлагаем обсудить вместе. Работа Общественного совета определена специальным законом. Компетентность тоже высокая. Надеемся, что совет будет принимать во внимание мнение общественности, гражданского общества и оказывать нам поддержку", – отметил министр.

Председателем совета избран общественный деятель Серик Ирсалиев, он имеет большой опыт работы в сфере науки и высшего образования, а также в работе Общественного совета.

Учитывая отраслевую направленность министерства, также создано пять комиссий совета. Их председателями избраны: