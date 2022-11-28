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  • Общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики создали в Казахстане
inform.kz Сегодня, 13:33
173
Сегодня, 13:33
173
Фото: inform.kz

Общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики создали в Казахстане

В созданный Общественный совет при Министерстве науки и высшего образования вошли депутаты Парламента, государственные и общественные деятели, учёные, преподаватели, представители гражданского общества и СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

На первом заседании министр Саясат Нурбек рассказал о планах ведомства. 

"Перед новым министерством Глава государства ставит большие задачи. Все решения, касающиеся науки и высшего образования, мы предлагаем обсудить вместе. Работа Общественного совета определена специальным законом. Компетентность тоже высокая. Надеемся, что совет будет принимать во внимание мнение общественности, гражданского общества и оказывать нам поддержку", – отметил министр.

Председателем совета избран общественный деятель Серик Ирсалиев, он имеет большой опыт работы в сфере науки и высшего образования, а также в работе Общественного совета.

Учитывая отраслевую направленность министерства, также создано пять комиссий совета. Их председателями избраны:

  1. Председатель Комиссии по вопросам рассмотрения проектов нормативных правовых актов и противодействия коррупции - научный советник некоммерческого акционерного общества "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" Жасулан Шаймарданов;
  2. Председатель Комиссии по бюджетным вопросам - депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова;
  3. Председатель Комиссии по вопросам науки - председатель правления акционерного общества "Национальный холдинг "QazBioPharm" Кунсулу Закария;
  4. Председатель Комиссии по вопросам высшего образования - представитель гражданского общества Амантай Нурмагамбетов;
  5. Председатель Комиссии по вопросам языковой политики - депутат Мажилиса Парламента РК Макпал Тажмагамбетова.
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#образование #общественный Совет #МОН
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:33
173
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