Общественник организовал поджог своего авто и обвинил в этом госслужащего в Таразе

Активиста из Тараза задержали по подозрению в заведомо ложном доносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Гражданин Канатов обратился 25 октября прошлого года в полицию с заявлением о том, что некто пытался поджечь его автомобиль, припаркованный возле дома.

Факт поджога подтвердился. Кузов машины был частично повреждён.

Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 202 УК РК - "Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога".

"В своих показаниях, а также в соцсетях Канатов подозревал в организации поджога госслужащего, связывая произошедшее со своей общественной деятельностью. До совершения поджога Канатов публиковал посты о планируемых в отношении него "покушениях" со стороны должностных лиц. Однако оперативники задержали человека, совершившего поджог. Он-то и рассказал, что сделал это по просьбе самого Канатова за определённое вознаграждение. Мотивы и цели последнего будут установлены в ходе следствия", - сообщили в полиции.

В отношении Канатова зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 419 УК РК - "Заведомо ложный донос о совершённом преступлении, соединённое с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".