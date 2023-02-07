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Общественник организовал поджог своего авто и обвинил в этом госслужащего в Таразе
Активиста из Тараза задержали по подозрению в заведомо ложном доносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Гражданин Канатов обратился 25 октября прошлого года в полицию с заявлением о том, что некто пытался поджечь его автомобиль, припаркованный возле дома.
Факт поджога подтвердился. Кузов машины был частично повреждён.
Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 202 УК РК - "Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога".
"В своих показаниях, а также в соцсетях Канатов подозревал в организации поджога госслужащего, связывая произошедшее со своей общественной деятельностью. До совершения поджога Канатов публиковал посты о планируемых в отношении него "покушениях" со стороны должностных лиц. Однако оперативники задержали человека, совершившего поджог. Он-то и рассказал, что сделал это по просьбе самого Канатова за определённое вознаграждение. Мотивы и цели последнего будут установлены в ходе следствия", - сообщили в полиции.
В отношении Канатова зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 419 УК РК - "Заведомо ложный донос о совершённом преступлении, соединённое с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".
"Имеются неопровержимые доказательства его вины. После установления лиц, совершивших поджог, Канатов различными способами пытался воспрепятствовать следствию. 7 февраля Канатов водворён в изолятор временного содержания УП Тараза. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", - заключили в полиции.
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