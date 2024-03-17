Обряд "тұсау кесу" провели 50 детям одновременно в Жетысу

В третий день празднования Наурыза в Талдыкоргане провели обряд перерезания пут сразу 50 детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Для проведения обряда, который по обычаю начался с "бата беру", была приглашена общественность региона. В мероприятии принял участие аким области Бейбит Исабаев.

Как подчеркнул директор департамента регистрации рекордов Бахытжан Тастулеков, такое масштабное проведение обряда "тұсау кесу" в Казахстане проводится впервые.

"Данное событие официально внесено в Книгу рекордов Казахстана. В связи с этим вручаю соответствующий сертификат, подтверждающий этот факт", - сказал он, вручив на память и последнее издание Книги рекордов Казахстана.

Обряд "Тұсау кесу" – это разрезание пут на ногах ребенка, проводится для укрепления первых шагов ребёнка. Считается, что жизненный путь малыша будет таким же успешным, как и у человека, который разрезал ему путы.