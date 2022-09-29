open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Обрушение крыши на предприятии "Казфосфата": один сотрудник погиб и трое пострадали
polisia.kz Сегодня, 13:43
26
Фото: polisia.kz

Обрушение крыши на предприятии "Казфосфата": один сотрудник погиб и трое пострадали

Один сотрудник погиб и трое пострадали при обрушении крыши фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат" в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"13 сентября около 16:20 в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района поступило сообщение из районной больницы о том, что после обрушения плиты крыши в здании Центральной обогатительной фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат", с различными телесными повреждениями доставлены трое сотрудников, работавших внутри здания. В результате происшествия 58-летний рабочий предприятия погиб на месте", - сообщили в полиции. 

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК Республики Казахстан - "Нарушение правил охраны труда".

Инспекция труда проводит специальную проверку. Назначены необходимые судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Казфосфат #происшествие #Жамбылская область
Журналист
Сегодня, 13:43
26
Поделитесь:
Наверх