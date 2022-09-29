Обрушение крыши на предприятии "Казфосфата": один сотрудник погиб и трое пострадали

Фото: polisia.kz

Один сотрудник погиб и трое пострадали при обрушении крыши фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат" в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"13 сентября около 16:20 в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района поступило сообщение из районной больницы о том, что после обрушения плиты крыши в здании Центральной обогатительной фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат", с различными телесными повреждениями доставлены трое сотрудников, работавших внутри здания. В результате происшествия 58-летний рабочий предприятия погиб на месте", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК Республики Казахстан - "Нарушение правил охраны труда".

Инспекция труда проводит специальную проверку. Назначены необходимые судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы.