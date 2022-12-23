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polisia.kz Вчера, 14:38
292
Вчера, 14:38
292
Фото: polisia.kz

Обрез и 20 патронов нашли у жителя Туркестанской области

Обрез и 20 патронов изъяли у жителя Кентау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УБОП по подозрению в хранении оружия установили жителя Кентау. В результате обысковых мероприятий полицейские изъяли обрез 16 калибра и около 20 патронов. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”.

Отметим, в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

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#Кентау #обрез #Туркестанская область
BaigeNews.kz
Вчера, 14:38
292
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