Обновлён список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

МЧС России опубликовало предварительный список погибших в результате теракта в Московской области. В документе 120 имён, передаёт BaigeNews.kz.

Cпасатели завершили поисковые работы на месте теракта.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.

По данным председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 - от огнестрельных ранений, пострадали 182.