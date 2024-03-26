Обновлён список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
122Фото: pxhere.com
МЧС России опубликовало предварительный список погибших в результате теракта в Московской области. В документе 120 имён, передаёт BaigeNews.kz.
Cпасатели завершили поисковые работы на месте теракта.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По данным председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 - от огнестрельных ранений, пострадали 182.
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