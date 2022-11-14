Обновлены требования для въезда казахстанцев в Китай

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Посольство и Генконсульство Китая в Казахстане обновили требования к получению кода здоровья для въезжающих в страну казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Посольство КНР в РК.

Так, пассажирам, направляющимся прямым рейсом из Казахстана в Китай, необходимо в течение 48 часов до вылета сдать ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории Казахстана. Отсчёт времени начинается с момента забора биоматериала. После чего подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы, включая результат ПЦР-теста, главную страницу паспорта и авиабилет с указанием маршрута. Отправить заявку можно, пройдя по ссылке на официальном сайте Посольства.

После обработки заявки Посольством или Генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зелёный код здоровья". При прохождении регистрации на рейс нужно будет предъявить его сотруднику авиакомпании через мобильное приложение. При этом отмечено, что заранее сделанный скриншот не принимается.

Пассажиры, вылетающие из Казахстана и следующие транзитом через третью страну, или пассажиры, вылетающие из третьей страны и следующие транзитом через Казахстан в Китай, могут пройти ПЦР-тест и подать заявку на получение "зелёного кода" в любом из пунктов транзита или отправления. При этом важно убедиться, что "зелёный код здоровья" всё ещё действителен.